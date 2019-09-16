張建宗網誌論社會矛盾：邀專家檢討獨立研究

張建宗昨發表網誌稱，現時社會複雜多變，政府會繼續推行即時的改善民生政策措施，並稱政府現正籌備對話平台，讓社會各階層、不同政治立場和背景人士透過平台，就「長期積壓的經濟、社會、民生和政治問題」，探討切實可行的解決方法。

翻查資料，特首林鄭月娥9月4日向全港市民發表講話，亦提及眼前的矛盾反映了「長期積壓的政治、經濟和社會問題」，不過排列次序不同，張建宗昨將政治問題列在最末。

陳茂波：加快小工程 推動經濟

財政司長陳茂波昨亦發表網誌，稱面對香港經濟動力減弱，政府早前已提出增加小型工程以及加快項目推展進度，又說基礎項目有助推動經濟增長。勞福局長羅致光在網誌表示，香港正面對雙重暴風內外夾擊的不利處境，深盼當前在香港本地衍生的「龍捲風」能盡快消弭，沉着應對逐漸臨近的外圍「經濟暴風」。