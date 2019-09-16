敗選轉闖大灣區創業 前人力李煒鋒擬再選

回應「彈出彈入」：最緊要睇言行

李煒鋒2015年代表人力出戰沙田禾輋邨區議會落敗，翌年帶積蓄到深圳闖，成為英語教育軟件及教育中心的創辦人。他去年接受其他傳媒訪問時說自己沒有政治立場，他8月中接受本報訪問時解釋，回內地做生意不一定帶某些政治立場，當年轉軌道是因佔領運動後感失望，說政治路窄是因政府打壓泛民。

他說，不想理政治，但政治最終都找上門，反修例運動抗爭、百萬人遊行，對他來說是轉捩點。他說，見到政府不順應民意、7．21元朗事件，議題已發展到超越意識形態，他亦有參與反修例運動。他認為，區議會被建制派壟斷，所以政府才敢漠視民意，故響應人力前成員譚香文發起的「反自動當選運動」，填補「白區」。

稱建制壟斷區會 盼填「白區」

他今次沒有掛上政黨牌頭，與兩名有意挑戰「白區」的人成立「天水圍地區民生促進會」。曾因失望而離開政圈，今次會堅持多久？他稱「如果選民唔支持我，無謂繼續行落去」。他稱現時已將內地生意的股份轉讓給其他股東，估值7位數字；放棄內地生意會否感到可惜，他稱難免，但總要有些犧牲。

李煒鋒曾任人力立法會議員陳志全助理，陳志全向本報表示不清楚李現時政見；至於會否支持李煒鋒，陳志全稱李沒有找他支持，找他的話，才會了解多些再決定。現任頌栢區議員為新民黨黃卓建，他早前退黨並稱不會連任。