「對警隊失望」 女警割席辭職戰區選 2003年參與倒董後入警隊 否認是「鬼」

明報記者 何宛兒

回想03年 警方不仇視示威者

區議會選舉將於11月24日舉行，下月4日便是提名期，正式進入選戰階段，各有意參選人都紛紛投入地區工作，當中不乏因反修例風波而萌生參選念頭的人，部分甚至放棄原本工作投身政圈。

邱汶珊8月9日正式離開警隊，她說2003年時警民關係不太差，警方不是如今日般仇視示威者。當年的她認為在倒董運動中盡了力卻無成效，故走到嶺南大學社區學院讀書，輾轉再投考警隊。2014年佔領運動，她說當時做內勤工作，留在警隊因認為仍有工作需要她。不過，反修例運動爆發，6月9日百萬人遊行後，政府不回應市民訴求，至6月12日警方射催淚彈，她預料到情况會愈來愈差；她之後在示威中執勤被指摘為「黑警」，認為即使在前線如何努力，都無法改變市民對警隊的負面看法，故決定辭職。

曾為陳淑莊助選 支持獨立調查

邱汶珊同意警隊是磨心，被問到警隊有否違反政治中立，她思考片刻，回應說：「點解（警）要用腳踢人？不是政治取向的問題，而是平日如何執勤。」她稱，雖然任警察時公餘曾低調為公民黨陳淑莊助選，但值班時「不論市民是什麼政治理念，我都不會偏幫」。對於前同袍，她稱明白有其職責，但提醒「學堂有教點樣使用武力」，她支持成立獨立調查委員會調查整場修例風波，包括警隊。她自稱是「和理非」（和平、理性、非暴力），但不會與勇武派割席。

邱表示，引發她積極考慮參選原因之一是見到灣仔區議會內，沒有人和議大坑區議員楊雪盈譴責警察的動議。

其潛在對手，上屆自動當選的銅鑼灣區議員伍婉婷表示，不評論任何人出選，而她早前不和議楊的動議，是因不想只針對任何一方，字眼上亦未必認同。