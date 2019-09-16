增劏房戶資助過渡房 政府兩招盼解房屋問題

料2.4萬戶受惠 涉款2.9億

張建宗昨發表題為「扶貧工作細水長流 致力處理社會矛盾」的網誌，稱聽取扶貧委員會意見後，上調「為低收入劏房住戶改善家居環境援助計劃」的資助上限，由原先只涵蓋1人及2人住戶、獲最高8500及1萬元的非現金資助，擴展至3人及4人住戶亦受惠，可獲最高1.15萬及1.3萬元資助，預計最早明年第二季推行，為期兩年，料約2.4萬劏房戶受惠，涉及開支逾2.87億元。資助用作津貼劏房戶作簡單家居維修、購買家俬、滅蟲滅蝨等。

市建增撥57伙予社聯

市建局行政總監韋志成昨亦在網誌表示，市建局計劃增撥57個轄下的安置單位，給予社聯用作過渡房屋予有需要者；連同早前已落實給予社聯的67個安置單位，市建局合共撥出逾120個單位改作過渡房屋。旺角豉油街的安置大廈上月已完成翻新，每個1人和2人單位都設獨立洗手間，共用廚房配套亦已獲改善。