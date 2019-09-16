增劏房戶資助過渡房 政府兩招盼解房屋問題

【明報專訊】反修例示威浪潮反映本港深層次矛盾，包括房屋問題。政務司長張建宗昨在網誌宣布調高劏房戶改善居住環境的非現金資助上限，計劃由原先只有1至2人住戶家庭受惠，擴展至3至4人住戶，資助額最高達1.3萬元。市建局昨宣布，計劃增撥57個安置單位予社會服務聯會用作過渡房屋。
料2.4萬戶受惠 涉款2.9億
張建宗昨發表題為「扶貧工作細水長流 致力處理社會矛盾」的網誌，稱聽取扶貧委員會意見後，上調「為低收入劏房住戶改善家居環境援助計劃」的資助上限，由原先只涵蓋1人及2人住戶、獲最高8500及1萬元的非現金資助，擴展至3人及4人住戶亦受惠，可獲最高1.15萬及1.3萬元資助，預計最早明年第二季推行，為期兩年，料約2.4萬劏房戶受惠，涉及開支逾2.87億元。資助用作津貼劏房戶作簡單家居維修、購買家俬、滅蟲滅蝨等。
市建增撥57伙予社聯
市建局行政總監韋志成昨亦在網誌表示，市建局計劃增撥57個轄下的安置單位，給予社聯用作過渡房屋予有需要者；連同早前已落實給予社聯的67個安置單位，市建局合共撥出逾120個單位改作過渡房屋。旺角豉油街的安置大廈上月已完成翻新，每個1人和2人單位都設獨立洗手間，共用廚房配套亦已獲改善。