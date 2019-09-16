揭監警委員「自貶身價」 閉門會議見投訴課：我哋服務警隊

稱監警是否公正 視乎委員質素

監警會前職員Richard（化名）透露，一名監警會資深委員曾於2017年及2018年兩次閉門會議上，向投訴警察課稱「我哋委員係服務警隊」，令其餘委員驚訝為何「自貶身價」。Richard又認為，監警會通過投訴時公正與否，視乎委員質素。現時監警會委員均由特首委任，當中未見有泛民背景成員，公正性受到質疑。

Richard另稱，2016年海關前副關長俞官興上任監警會秘書長後，先後聘請兩名海關舊部，其中一人任職人力資源及行政部高級經理，其起薪點較其他同級職員高出2個薪級點。Richard續稱，過去監警會的招聘事務，會交由外判公司提交建議名單，該經理上任後，在審核名單後，曾質問為何名單上沒有某個海關舊部名字，名單後來加上該舊部，他亦獲得聘請，任職審核主任。

俞官興上任後聘兩海關舊部

Richard有感，俞官興上任後，先後聘請海關舊部，令監警會內部「變了一個紀律部隊」，人員需要絕對服從，「個個都係老闆一句就得，對監警會好大衝擊」。對於特首一再表示現有監警會機制行之有效，Richard認為是誤導市民、非事實真相，他批評說法不負責任且極不恰當。Richard認為，反修例示威與公眾有重大關係，而投訴警察只是調查中的其中一個「好細的部分」，他個人支持由獨立調查委員會徹查修例爭議。

監警會發言人回覆查詢時，確認俞官興上任後共聘請兩名曾任海關的人員，分別任職審核主任及高級經理。對於過往是否有委員曾表示「委員是服務警隊」，發言人表示不評論消息，但稱監警會與投訴課的共同目標均是令警隊服務提升。