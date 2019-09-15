港鐵電纜支架鬆脫 荃灣線中斷兩小時

港鐵回覆查詢時稱，故障是由於一件架空電纜配件損壞，導致用以穩固電纜的支架鬆脫，未能繫緊電纜。控制中心接到車長報告並確認情况後立即停止列車運作，中斷架空電纜供電，並即時安排工程人員復修。港鐵稱會安排工程人員詳細檢查肇事路段的架空電纜設施，並調查詳細原因。港鐵又稱，技術人員每3個月便會利用軌道檢查車作例行檢測，最近兩次防預性檢查及例行保養工作分別於今年8月及7月進行，當時確認設備狀况正常。

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗說，據他了解，是涉事位置的電纜設施有零件掉落，令電纜鬆脫；一般而言維修部員工每日會靠目測檢查電纜，每周會作預防性維修。本身是港鐵車長的葵青區議員梁志成根據照片推測，涉事位置承托電纜的橫臂需要更換。他又說，在行車期間要更換零件的情况罕見，但是否涉及維修問題則需詳細調查。

荔景至佐敦暫停 早上8時陸續回復

昨晨6時許，荃灣線因深水埗站附近架空電纜設備運作不暢順，列車服務受阻，荔景至佐敦站暫停服務，港鐵安排免費接駁巴士接載乘客。昨早7時許，港鐵調整觀塘線服務，安排部分觀塘線列車經過旺角站附近過線，縮小荃灣線停駛範圍，來往調景嶺至中環站的乘客均毋須在旺角站轉車；荃灣線太子至荔景站則繼續暫停服務。至早上8時許，架空電纜完成修復，列車服務陸續回復正常。

記者現場所見，維修人員昨早在深水埗站列車隧道內搭梯維修，往中環方向月台近車頭位置的架空電纜，可見一條長條形零件下墜。深水埗站一度關閉，有職員拉起出入口鐵閘，有市民到達深水埗站才得知列車停駛。