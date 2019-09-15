白沙灣遊艇會憂再成「船塚」

海事處稱，山竹襲港後，處方在全港水域處理了約368隻擱淺、傾側或翻沉船的殘骸，包括擱淺在西貢公眾停車場岸邊的大型豪華遊艇Tumberry Tres，總共開支約600萬元。

稱損失300多萬 暫追回10萬賠償

位於白沙灣20號的全榮遊艇服務有限公司船泊，是負責人阿成與父親經營40多年的成果，但去年山竹令其私人避風港變成30多艘擱淺船的「船塚」，維修場地費用連同賠償客人開支估計達300多萬元。一年過去，海事處協助他清走碼頭上的船骸，阿成一直向涉事船骸的船主追討損失，至今僅有一船主現身賠償10萬元，其餘船骸被清走後猶如「無主孤魂」，無人主動現身承認責任，海事處亦僅囑他到該處總部自行查冊追討，未有提供進一步協助。

追討無門，遊艇會過去一年沒有新客人光顧，阿成依靠舊客船租維持生計，收入不足下，至今仍未能斥資維修碼頭的防波堤；而海事處僅清走碼頭上的船骸，但每逢退潮，近岸水底的垃圾、船架清晰可見，同時對開海面的避風塘防風措施未見加強，一旦再有強颱風來襲，阿成擔心這裏隨時再成「船塚」，「整番個堤最少都要100萬，海底嘅垃圾我又冇能力清。我希望山竹真係百年一遇，唔好再推晒（船隻）上嚟」。海事處說，已在去年11月完成清理擱淺或翻沉於西貢白沙灣遊艇會附近一帶水域阻礙船隻航行的船殘骸。至於加設防風設備方面，處方得悉相關工程部門正做顧問研究，會根據研究結果制訂合適防禦措施。

土木工程拓展署回應稱，已委聘顧問公司審視研究沿岸較低窪或當風地點，並做相關的風暴潮和海浪研究，範圍包括港島東區、杏花邨、將軍澳、西貢、南區、鯉魚門等，會根據研究結果制訂可行及合適防禦措施。然而，白沙灣遊艇會並非在上述顧問研究的範圍。

明報記者 黃煒堯