狗場場主傷頭 臥牀8月回家 山竹吹走狗場吹來契女

明報記者 黃詩雅

61歲的洪家棣去年留守舊狗場，被颱風吹起的雜物擊傷頭部，曾接受開腦及頸椎手術，部分腦功能受損，至半年前始憶起妻子名字。被問到受傷時的情况，他笑言「我斷片斷得好乾淨㗎」，「山竹那時一直吹都沒事，轉風向便出事，我記得我還出去望望有什麼要幫手」。

廿歲出頭的Joey一有空便會到狗場照顧狗狗，受訪當日，坐在便椅上的洪家棣甫見到Joey，便急不及待邀請她一同吃晚飯。二人相識於去年6月，Joey因家中史納莎狗兒患病，上網留意到洪氏夫婦營運、專門收養老狗的「老有所依動物村」社交專頁，經聯絡後由洪載她到狗場觀察。不久「山竹」吹襲舊狗場，洪太情急之下致電Joey，託她幫忙報警及照顧老犬。Joey還在網上找來幾名動物義工，10號風球下到大埔元嶺救出被困老犬，「上到一半整條路都黑晒，又塌樹又停電，車無法駛過，我們還很天真地想不如托起棵樹，但沒辦法，唯有徒步上去」，最後花了近12個小時將10多隻狗送到安全地方。

怕髒「港女」悉心照顧老狗「老竇」

洪家棣受傷後一度留醫深切治療部，醫院只容許家屬入內探望，Joey冒認是洪的「契女」，得以進入病房探望，兩人慢慢建立起「父女」關係，不諳廚藝的Joey曾為留醫的洪煲湯，煮他愛吃的臘味飯。以往洪會煲湯給狗狗，如今換Joey下廚，她形容狗場已是自己「第二個家」。自稱「港女」的她本來怕骯髒，最初在狗場幫忙時感到很厭惡，但體諒洪太常要醫院狗場兩邊走，遇到殘疾老狗排泄，Joey不忍牠不舒服，唯有硬着頭皮清理，漸漸就習慣了。兩人如今以「阿囡」和「老竇」稱呼對方。洪透露，與前妻育有兩個女兒，但已沒有聯絡，Joey剛巧與大女兒年紀相若，他笑言「賺了個契女回來」，又感謝Joey幫輕了妻子工作，現時兩人每周至少見面一次。

洪家棣：一有能力便會煮一頓飯給太太

留醫8個多月後，洪家棣於5月底正式出院，現時需以輪椅或拐杖代步，每周做3日復康治療，起居生活由妻子照料。但上月一場高燒，他住院近一周，學行進度倒退。回望留醫日子，他難忘「吃一頓飯吐兩次」的痛苦，身旁的洪太隨即附和，「嘔到連條胃喉也從口中飛出來，吊吊揈好正㗎」；夫婦二人又一唱一和地模仿病房助理的語氣，「你不要再拔（胃喉）啦，拔了又要插回去」，說起那些點滴總是相視而笑，豁達面對當時的痛苦和辛勞，兩夫婦異口同聲說了一句，「都係咁過日子㗎啦」。

回望過去一年，洪家棣眼見身邊人為他疲於奔命，感到很不舒服，「最辛苦是這個」，他指着正照顧老犬的妻子說，「一有能力便會煮一頓飯給太太」。好不容易才憶起這個枕邊人的名字，妻子對洪家棣來說，是康復的最大動力。

山竹一年系列（下）