黃遠輝倡增收地補償 政府：現制運作好 無計劃檢視

黃遠輝昨出席商台節目《政經星期六》時表示，土地供應專責小組曾做研究，私人發展商持有最少1000公頃新界農地，估計當中有45%可作長遠發展，支持政府引用《收回土地條例》收地。他說，雖然收地可能面對法律挑戰，需花一些時間打官司，但若政府將收來的土地用作興建公營房屋，符合公眾利益，從過去案例看，法律風險較小，且若政府成功推動一兩個案例，可為發展400、500公頃新界農地「打開一道門」，即使有法律挑戰亦值得做。

黃遠輝又建議，政府可提升收地條例下的補償價格。他說現時「甲級農地」收地補償為每平方呎約1300元，認為不應以潛在發展後的地價來作補償，但可稍為提升，相信有助加快收地過程，減省時間成本，包括縮短申請公屋輪候時間，政府應考慮有關建議。

出席同一節目的團結香港基金副總幹事黃元山說，政府一直有引用收地條例收地，但更重要是要找到新的土地開發，否則即使有方法收地，也只是「學術討論」。

消息：補償價已每年一檢

收地最大阻力在佔用人

接近政府消息指出，若被收地地主不滿意賠償額，現時法例已有上訴機制，地主可到土地審裁處提出上訴，而收地補償金額在現行機制已每年一檢，專業估值跟市場調整，過去多年補償額都有增加，反問若不按估值調整，可以如何釐定？他又稱現時收地最大阻力是土地佔用人，多為寮屋居民及棕地作業者，他們絕大部分都不是地主，多為租戶，當中不少是向祖堂「二房東」租地，而祖堂地問題並非用錢可以解決。

發展局回覆表示，因新市鎮發展或涉及全港層面的主要工程而被徵收的新界私人農地，目前補償額為每平方呎1349元，有關機制過往大致運作良好，土地業權人如不接納特惠補償，可向土地審裁處尋求裁決，局方現階段沒有計劃檢視。

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