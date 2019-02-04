【Emily】任醫局CEO個半月 高拔陞：感覺好耐 稱新主席范鴻齡「好有心」 盼互相補足

有「公職王」之稱嘅中信泰富前董事總經理范鴻齡舊年12月加入醫管局大會，高拔陞話喺嗰時認識佢，形容范雖然對醫療範疇唔太熟悉，但對醫管局「好有心」，傾落都好隨和，感覺肯聽人意見同開明。

不贊成醫院集會 盡可能溝通

喺反修例示威浪潮下，公立醫院不時有集會，醫管局曾接投訴。高拔陞話官方立場係唔贊成醫院搞集會，始終影響「唔係零」，但明白同事有情緒，會盡可能溝通。佢認為要謹守唔影響病人服務嘅原則，對於連儂牆出現針對個人、起底同粗言穢語嘅內容，佢就覺得唔可以接受。

近月有醫護反映警方阻礙醫院運作，早前畀警察打穿頭嘅17歲男生一度被鎖手銬，要用尾指骨折嘅右手進食，警方行為多番被質疑凌駕醫護專業。被問有無同警方高層反映，高拔陞話雙方喺近月事件中都「學到嘢」，慢慢改善緊溝通，佢向醫護保證，會支持佢哋喺醫療上「做需要做嘅嘢」。

提前準備冬季流感 撥7億買儀器

另外，對於即將來臨嘅冬季流感季節，高拔陞話局方已提前做準備，包括預先向聯網撥款7億，部分用嚟增購呼吸機、血氧含量機等，避免病房之間借來借去，「唔夠一定畀到你夠」。另外，資訊科技部籌備緊新系統，簡化登記及申請「特別酬金計劃（SHS）」嘅程序等，佢期望喺今個流感季節推出。