一句「好耐無見」 戒毒漢與施暴母破冰重聚

中一捱母斬 後入黑幫沉毒海

38歲的阿細自幼喪父，母親與其伴侶常虐打一對子女，更曾用菜刀砍阿細右膝，疤痕至今清晰可見。升中後，母隨伴侶在內地工作，阿細加入黑社會，「勢力愈大，愈可以保護自己」。他中三因打人被勒令退學，工作時常到娛樂場所飲酒，因此首嘗毒品。

因毒兩失婚 任職送貨毒品隨身

過去20年，阿細兩陷毒癮，毒品令他失去兩任妻子，也失去與首任妻子所生的兩個女兒，其母對這一切不聞不問。阿細說，毒癮最深是20多歲任送貨司機時，當時毒品隨身，邊駕駛邊吸毒，「有時以為自己送完貨，但原來我是OD（overdose，藥物過量），只是把車停在一邊」，從沒意外只是僥倖。

更生導師引導和好 再無心癮

去年夏天，阿細第二度戒毒成功後，參加「青年更生教練課程」，導師Andy憶述阿細是個性情暴躁的「大男人」，每次提及家人，都激動地重提被母斬傷一事。去年底在導師引導下，阿細在同學面前拿出手機，淡然地傳送語音短訊給母親：「媽，好耐無見喇，出嚟見面啦。」相隔多年，母子終在一次課程舉辦的晚宴重逢，阿細說原來母親知他曾吸毒、離婚，令他嘆息不已。

阿細早已原諒母親，但一直不敢聯絡對方，課程期間他突然想通，「她也只是第一次做母親，可能她都不懂怎做」。阿細從沒想過能與母親重逢，形容是「失而復得」，解決家庭關係後，再沒吸毒心癮，也多與母親以電話聯絡。

明報記者