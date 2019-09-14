山竹後植逾萬棵 詹志勇：質素參差手法錯誤 補種樹不敵3號波 專家批種禍根

明報記者 陳冬綾

發展局表示，山竹襲港期間，局方錄得超過60,800宗塌樹報告，政府部門於今年5月底前完成清理所有塌樹，並自今年3月起做補種樹木工作，至今在全港1500多個地點，種植超過12,000棵苗木。發展局預計，整個補種計劃大致可於2020年第二季完成。

本報記者上周三（4日）隨教育大學研究講座教授 、「樹博士」詹志勇到樂富遊樂場及添馬公園觀察，記者翌日再到山竹襲港期間的塌樹「重災區」維多利亞公園觀察，並將相關照片交予詹志勇分析。

維園小樹連根拔 樂富樹曲曾斷枝

記者發現，維園告士打道入口、噴水池旁的苗圃已補種約8棵小樹，其中一棵連根拔起倒在地上，苗圃土壤滿佈沙石，並混雜磚碎，發展局確認，該樹自熱帶低氣壓「劍魚」9月初掠過香港後出現傾斜，已要求承辦商把該棵樹移放地面，並已完成重新種植。記者所見，所有新樹樹幹均以竹枝支撐，再以麻布及紅繩綑綁。詹志勇分析，該棵塌樹泥膽過小，根部無法延伸及抓緊泥土，故無法支撐樹幹。他又稱，該苗圃土壤欠缺有機肥料，而以繩及麻布綑綁樹幹，有如將樹幹「五花大綁」，傷害到負責傳送養分至樹根的樹皮及韌皮層，長久會導致根部衰竭死亡，增加樹木倒塌危機。

另一補種點樂富遊樂場一路旁，補種了3棵大花紫薇樹苗。3棵樹苗均以鐵枝及繩從後拉緊，其中一棵樹幹彎曲，樹枝上有切口，顯示曾折斷。詹志勇指出，樹枝截斷後會再生出枝幹，當樹臂不能承受新枝幹的重量，便會再次截斷。他表示，該樹苗質素參差，「在外國會被reject」。而遊樂場地面有樹穴以磚頭密封，未有補種新樹苗。

添馬公園樹况較佳 質疑「大細超」

同樣有補種樹苗的添馬公園草坪，詹志勇指出，補種樹苗的泥膽外露，部分泥土混有沙石及欠缺肥料，但詹志勇觀察一圈後，指公園整體種植情况良好，質疑因添馬公園位於權力核心範圍而「大細超」。他認為，添馬公園種植情况較理想，證明政府有能力將樹木種好，「那為何不做呢？」他慨嘆，部門重複以舊有手法植樹，浪費了改善城市樹木質素的黃金機會，亦反映政府未從錯誤中學習和改良。

詹批浪費改善樹質「黃金機會」

超強颱風山竹導致逾6萬樹木倒塌，詹志勇認為，是創造了改善城市樹木質素的黃金機會。但事隔一年，政府陸續補種樹木，但他說，政府只是重複以舊有手法植樹，種植時亦未有跟從指引，是錯失改良機會及浪費資源，令人失望。

發展局：緊密監督 定期評估風險

發展局就上述情况回覆稱（詳見表），以上3個地點由不同的外判承辦商負責補種工作，部門已在合約上清楚訂明苗木質量、種植規範，執行施工栽種等要求。局方續稱，部門會因應場地的地理環境、樹木生態、園境設計等因素來考慮補種的樹木品種，再按既定採購程序購置樹木，並由承辦商做補種樹木工作。局方表示，部門會緊密監督以確保苗木及施工栽種符合標準，並在種植樹木後繼續悉心護養，留意樹木生長情况，並根據指引定期做樹木風險評估。

〔山竹一年系列（上）〕