Uber司機上訴駁回 官：無異白牌車

涉案司機早前被裁定違反《道路交通條例》。上訴方說條例涵蓋範圍太廣，並以私人司機作比喻，稱若私人司機按老闆指示接載朋友，或已違法。

官：是否基於契約沒影響

上訴方又表示，司機和乘客之間沒有任何合約關係，若司機是有為了報酬才接載乘客，才可構成控罪，但Uber司機接載乘客是基於與Uber的契約。法官在判辭反駁稱，司機載客是否基於Uber公司契約，並不影響是次上訴。法官也反駁，沒有證據顯示司機為Uber公司的僱員，而無論司機與Uber是否有合約關係，若司機接載乘客主要目的為商業性質，而非因友好接載，以任何方式從乘客得到報酬，也屬違法，而Uber乘客支付金額以駕車距離計算，事後也能以電郵收取單據。

上訴方另指出，30多年前有關條例立法時主要用作規管白牌車，當時Uber未出現，認為Uber的「新酒」難以放入有關法例的「舊瓶」。法官在判辭反駁稱，Uber司機與70年代的白牌車司機無異，不同的是Uber為中間人，協助提供及安排接載服務，以及乘客不會直接向司機付款，但若有關模式套入70年代的白牌車，亦須受有關法例規管。法官強調科技發展並不會影響有關條例的政策。

【案件編號：HCMA 381-399, 401-402, 404-405, 415/18】