劉頴匡選舉呈請勝訴 范國威裁「非妥為當選」

劉：確立政治篩選 絕非勝利

申請人為劉頴匡；答辯人為時任選舉主任陳婉雯和當選議員范國威。政府發言人回應稱，當局將研究判辭並徵詢法律意見，再考慮如何跟進；另外，政府相信選舉管理委員會會留意相關司法程序的最新情况，在需要時按法例要求及實際情况安排立法會補選。

昨身在外地的劉頴匡透過facebook回應，形容「這絕對不是勝利」，稱真正的勝利應是香港所有持不同政見的人都能在一個普及而平等的選舉中參選，毋須接受任何政治篩選。他又稱，周庭和他的兩次選舉呈請得直，變相令到區諾軒和范國威失去立法會議席，對民主陣營無疑是「一次陣痛」，但最重要是團結一致，不要因選舉呈請得直而增加分化的可能。

范：比核心價值 議席不算什麼

或失去議席的范國威昨在裁決後稱，將與律師研究是否上訴，強調個人議席比起香港核心價值和一國兩制「不算得是什麼」，他不會因自己有可能失去議席而感可惜。

前年在新東補選落敗的工聯會鄧家彪、現任西貢區議員方國珊對會否再參與補選均有所保留。鄧家彪說未有準備再選，希望加強地區工作以平息社會紛亂；方國珊則說現時討論補選是言之過早，將集中心力籌備參選區議會。

官：與周庭案本質相同

高院法官周家明昨頒下書面判辭指出，法庭處理本案前，已於本月就「周庭案」有所裁決，認為兩案所涉議題「本質上相同」，即因申請人未獲合理機會解釋立場，導致補選出現「重大不當」，裁定程序出錯，判申請人勝訴。

劉一方早前在聆訊形容本案情况比「周庭案」更差，因劉早於2017年12月已表明不再支持港獨，惟選舉主任仍以劉純粹因「政治現實」而改變說法等原因，裁定劉的法定聲明不真誠，及無給機會讓劉解釋。惟周官認為，上述分別並不重要，重要的是選舉中有否出現「重大不當」，以及是否有好的理由剝奪參選人解釋立場的機會。

至於選舉主任裁定劉並非真誠擁護《基本法》和效忠特區的裁決是否正確，周官重申，選舉主任有權作相關判斷，法庭不會就此假設性問題作裁決。

【案件編號：HCAL844/18】