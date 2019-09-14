聲稱妻子老了 男子涉姦親女

現年46歲的被告否認一項強姦、一項企圖強姦及5項非禮罪名，控罪發生於2015年6月至2018年9月11日在新界沙田區。

控方案情指，被告與妻子在內地誕下3女1子，2007年移居香港，一家六口同住沙田一單位，事主X在家排行第三，首次性侵發生在2015年6月，當時她只有16歲。當日下午只有被告和X在家，X在書桌溫習時，被告從後摸其胸部和大腿，將陰莖插入X的陰道。當時X問父親為何要這樣做，被告答「因為媽媽老了」。一個月後被告趁妻女不在港、X的弟弟洗澡時，脫去X的衣物並企圖強姦，惟因X哭得太厲害而強姦不成。

2015年9月至2016年9月間，被告多次以「玩手機遊戲」和揼骨為藉口，要求X為他手淫。被告每次都趁妻子洗澡時着X進入睡房，並以報紙遮蓋下半身，女兒為其手淫共10至15次。控方稱，被告不時向X發WhatsApp訊息，邀約和X「玩遊戲」。

事主憂母親受傷害啞忍 再被侵犯終報警

X因擔心母親受傷害、家庭破裂而不敢揭發事件。2017年2月事主參加學校訓練營時，告訴老師遭性侵遭遇，事後X又告知長姊，但直至被告在2018年9月再次侵犯她，要求她「借隻手畀我」手淫，事主才向老師表明願意報警。案件下周一再續。

【案件編號：HCCC79/19】