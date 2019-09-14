中醫院公私合營比例各半 赤字分擔 首階段招標 考慮入標者自訂承擔虧損金額

限單一機構 不可合伙合資

政府昨日展開將軍澳中醫醫院營運服務投標資格預審，申請者要在過去20年中，至少有10年在港中醫服務經驗，及10年醫療機構管理經驗（見表），不能是合伙人或合資企業，以便釐清權責。

食物及衛生局長陳肇始稱，6月簡介會有10個出席機構對參與中醫醫院工作「非常有興趣」。該局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，初步評估市面上有規模的中醫服務提供者都符合最低要求，會因應技術和財政，挑選不多於4名申請者明年參與招標，明年底公布營辦者，營辦者將獲10年至15年的服務期合約。

中醫醫院會由政府出資興建，正進行建築設計。醫院有9層，病牀400張，預計2021年就建築工程招標，2024年底逐步開展門診和日間服務，翌年開住院服務，預計每年門診服務量有31萬人次。張偉麟預期，中醫醫院需要約100名中醫、200名護士和20至30名西醫。

盈餘不攤分 承辦者可收管理費

政府會按服務成本恆常撥款予中醫醫院，包括資助約佔醫院總體50%至65%的服務，盈餘要放回醫院發展，承辦者不能攤分。政府會向承辦者提供管理年費，一旦虧損，承辦者要負擔有上限的赤字，政府於招標時會考慮其自訂上限。中醫醫院受《私營醫療機構條例》規管，張偉麟說，承辦者會受合約要求規管，政府可撤換管理團隊、要求調整管理費，亦可發警告甚至終止合約，政府亦會派代表參與醫院董事局。

民主黨立法會議員黃碧雲反對公私營合作，因部分市民或須付昂貴費用，促將中醫醫院納入公營系統，港府作更全面財政承擔。社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為，政府需有額外資源投入資助基層病人用該院服務，又期望政府同步規劃中醫基層醫療和中醫院協調網絡。

中醫院將提供內、外、婦、兒、骨和針灸6科服務，中醫界選委李家麟擔心配套不足，中醫未有專科考核和能力評定機制，難確保專科服務質素；在缺乏中醫推廣下，他舉例骨科病人選擇西醫多於中醫，憂中醫院或淪為主要照顧晚期病人的「有中醫駐場療養院」。

病人政策連線主席林志釉關注，本港無營運中醫院經驗，容許兩間機構合營更有利互補不足，並在資源上共同承擔，相反則可能形成「一家獨大，幾家凋零」現象，日後即使再招標亦只有一家有營運中醫院經驗，自然更有利中標。對於權責問題，林志釉說很多大型工程都會招合營公司，只要合約寫清楚便可。彭鴻昌分析，營辦機構需承擔赤字的條款有利有財力的大機構。

浸大：期待參與營運

浸會大學表示，在中醫藥教研和臨牀管理有豐富經驗，期待有機會參與中醫院營運。仁濟醫院董事局稱會專注於普通中醫及門診服務，未有往中醫院發展的任何具體計劃。中大中醫學院稱，考慮後不會就上述預審申請。

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