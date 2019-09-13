【Emily】逾半挺政府者：林卓廷致7‧21 阿廷：立場問題 搵民主派代罪

【明報專訊】反修例風波以來，網上流言、假消息滿天飛，有時都真偽難分。中大傳播與民意調查中心近期做民調，亦有就呢個議題問受訪者意見，調查舉出近日幾宗事件，訪問市民認為係「真確」定「虛假」，結果顯示，逾五成「政府支持者」眼中，仍然認為7月21日元朗襲擊事件，係民主黨立法會議員林卓廷帶示威者入元朗所致。
林卓廷就向Emily重申，當晚佢有全程facebook直播，事件係黑幫無差別襲擊市民，事實清楚不過；但其後有建制傳媒放假料、亂剪接屈佢。阿廷相信咁多建制支持者認為係事實，其實係立場問題，因為佢哋唔想承認警方刻意容許黑社會無差別襲擊市民，唯有搵民主派陣營嘅代罪羔羊，而佢當日在場，所以就指摘佢。
運動參與者 六成稱屬假
中大新聞與傳播學院院長李立峯公開調查結果，調查於本月5至11日訪問623人，整體而言，44.4%受訪者認為「元朗事件由林卓廷所致」呢件事係假嘅，17.4%認為係真，都有30.8%認為未經證實。自認政府支持者當中更有逾五成人認為係真；至於參加過最少一次遊行或行動嘅「運動參與者」，就有六成人認為係假。
至於「8月11日示威中有女示威者眼睛嚴重受傷、傷勢係警方嘅布袋彈所致」呢句陳述，有51.5%受訪者認為係真，10.9%認為係假，35.8%認為未經證實。