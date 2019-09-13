【Emily】逾半挺政府者：林卓廷致7‧21 阿廷：立場問題 搵民主派代罪

林卓廷就向Emily重申，當晚佢有全程facebook直播，事件係黑幫無差別襲擊市民，事實清楚不過；但其後有建制傳媒放假料、亂剪接屈佢。阿廷相信咁多建制支持者認為係事實，其實係立場問題，因為佢哋唔想承認警方刻意容許黑社會無差別襲擊市民，唯有搵民主派陣營嘅代罪羔羊，而佢當日在場，所以就指摘佢。

運動參與者 六成稱屬假

中大新聞與傳播學院院長李立峯公開調查結果，調查於本月5至11日訪問623人，整體而言，44.4%受訪者認為「元朗事件由林卓廷所致」呢件事係假嘅，17.4%認為係真，都有30.8%認為未經證實。自認政府支持者當中更有逾五成人認為係真；至於參加過最少一次遊行或行動嘅「運動參與者」，就有六成人認為係假。

至於「8月11日示威中有女示威者眼睛嚴重受傷、傷勢係警方嘅布袋彈所致」呢句陳述，有51.5%受訪者認為係真，10.9%認為係假，35.8%認為未經證實。