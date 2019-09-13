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港聞
2019年9月13日星期五
港聞二
收情人51萬 馮永業瀆職判囚9月 官：明知婚外情必會傷害患病女兒
首現身法庭 馮程淑儀與夫點頭道別
法醫：鬼屋死者背肋骨撞斷窒息
公帑3000萬補貼廢紙回收 前線回收商須付拾荒者每公斤最少5角
宣布年多 「空置稅」草案今刊憲
范鴻齡任主席 工會憂醫局步國泰後塵
穿梭巴剷路撼柱1死16傷 德福途人夾斃 乘客：上落客後駛10米出事
海關巡百舖揭11宗呃秤 酒家賣50両龍蝦 實重33両
英國文化協會報告：港大學論文為本 社創研究少實踐
工人屯門公路墮橋亡
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【Emily】網民教做「五大訴求孔明燈」
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【明報專訊】（請看附圖）
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收情人51萬 馮永業瀆職判囚9月 官：明知婚外情必會傷害患病女兒
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