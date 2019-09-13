疑爬橋壆失足 1米縫隙中飛墮

事發昨凌晨零時許，屯門公路往元朗方向近兆麟苑橋面正做路牌維修工程，5名工人於工地架下雪糕筒開工，其中一名負責更改指示牌資料的60歲工人林新堂突然失去蹤影，工友及後四出搜尋，發現林昏迷倒臥於12米下青山公路，於是報警，救護員到場送院搶救，最終不治。

警方到場封鎖現場調查。涉事橋面兩邊行車線中間有一道不足1米闊的縫隙，當時所有工人均穿反光衣，警方懷疑事主當時爬上約1米高橋壆，失足從縫隙飛墮下層青山公路，惟未能確定他爬上橋壆原因，案件列工業意外。勞工處稱正調查意外原因，並已向有關承建商發出暫時停工通知書。

路政署表示，對意外感到非常難過，對死者家屬致以深切慰問，署方及承建商中國路橋工程有限責任公司已聯絡死者家屬，提供所需協助。署方稱相關工序已暫停，正跟進事件，並敦促相關人員檢視工地安全情况及作所需改善 。意外發生時，該工人正為臨時交通改道措施進行準備工作，以更改一個設置於路面上的架空標誌牌上標示的交通資料。