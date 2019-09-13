英國文化協會報告：港大學論文為本 社創研究少實踐

英國文化協會獲社創基金撥款資助，去年8月推出「BRICKS」社創項目，全名為「Building Research Innovation for Community Knowledge and Sustainability」，即「建構社會知識及可持續發展的創新研究」，以促進高等院校、非政府機構等尋求方案，改善本地社會問題。

英國文化協會委託香港及英國學者研究，探討本地8間資助大學在社會創新方面情况。研究報告指出，本地院校有關社創的研究側重理論及個案研究，較少應用或實踐，主因是院校以刊登學術論文為目標，加上大部分研究資金來自院校及研究資助機構，而不是非政府組織或社會企業等。另外，本港社會問題環環相扣，如社會平等議題、人口老化、住屋需求等，院校之間、跨界別及與社區的協作不足，亦難以解決社會問題。

編者倡辦比賽辦實習 鼓勵院校合作

報告書編者之一、理工大學應用社會科學系副教授蔡振榮建議，為提升學生對社創認知，院校可嘗試邀請更多業界人士分享經驗、安排實習，甚至辦比賽，令教職員及學生可將知識活學活用。他並建議政府及研究資助機構提供的資金，應鼓勵跨院校及跨學科協作，做更落地的應用研究，增加研究影響力。

明報記者