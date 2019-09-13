穿梭巴剷路撼柱1死16傷 德福途人夾斃 乘客：上落客後駛10米出事

另兩途人撞傷 司機被困

事發昨傍晚6時許，一輛往來九龍灣港鐵站與MegaBox的穿梭巴士，駛離德福廣場上落客區時，車輛突然失控剷上過路處右邊行人路，再猛撼向石柱，一名38歲姓許男途人走避不及，被夾於車頭與石柱之間，重傷昏迷，另外兩名女途人亦被撞倒受傷。穿梭巴士車頭嚴重損毁，男司機被困車廂。有途人協助穿梭巴士乘客疏散，亦有人安慰受傷乘客及途人。

消防接報到場，先為夾在車頭的昏迷男途人戴上氧氣罩協助呼吸，救出時已毫無反應，送院搶救後證實傷重不治。另消防亦利用工具將車頭部分組件撬開，救出被困男司機。救護員先在車廂為其固定傷勢，再由消防員合力將他由上落客門抬出，交由救護車送院。拯救人員同時亦在現場為受傷乘客及途人分流，按傷勢安排送院次序。穿梭巴士女乘客表示，車輛上落客後，剛行駛約10米便發生意外，毫無先兆及預警。

警方事後將德福公共運輸交匯處臨時封閉，石柱表面撞至粉碎，碎片散落一地，拯救人員其後在石柱附近搜尋會否有殘肢。意外造成1男途人死亡，男司機及15人受傷，其中9名乘客經即場敷治後毋須送院。承辦穿梭巴士的陽光巴士有限公司發言人表示，意外後已派員向傷者和死者家屬提供適切協助，並會全力配合警方調查。