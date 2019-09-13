范鴻齡任主席 工會憂醫局步國泰後塵

范鴻齡去年12月加入醫管局大會，公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，特首關注醫管局行政效率，推斷委任范鴻齡加盟是為處理這問題，但擔憂他加入醫管局僅數個月，對運作認識不多，望他多花時間與前線溝通。她又認為商業機構運作模式直接放入醫管局未必可行，若大刀闊斧改革要先三思。

范鴻齡曾任中信泰富前董事總經理，曾是行政會議非官守議員。前線醫生聯盟委員蕭旭亮說，有同事因其中資背景對他「有戒心」，更擔心他或收窄表達政治意見的自由、將醫管局變成「國泰翻版」，如日後對員工「鐵板一塊」將影響士氣，盼他表明處理員工表達訴求的態度。馬仲儀亦說，醫管局管理層和大會一向政治中立，容許員工在服務以外表達政見，希望范承繼醫管局開明傳統，容許不同聲音並存。

大會成員稱范願聽意見

醫管局大會成員、病人代表葉永堂則形容范鴻齡盡責且有心，為醫管局發展提出很多意見，亦願意聆聽他人聲音。有醫院管理層亦評范鴻齡是「聰明人」和講求效率、敢於挑戰現狀。

醫管局大會成員、資深屋宇測量師林濬稱，過去大半年感受到范鴻齡有心參與醫管局事務，亦多次與行政總裁到醫院了解；續說人口老化下需改善醫院設施與交通工具間接駁，例如油麻地站建廣華醫院出口、啟德醫院附近建輕鐵系統等，盼新主席能在此多花工夫。病人政策連線主席林志釉在電台節目上表示，期望醫管局日後更重視病人權益，提升病人參與度，如在醫管局大會增加病人參與比例。