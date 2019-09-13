宣布年多 「空置稅」草案今刊憲

去年頭空置一手樓約9000伙

運房局昨向立法會提交資料文件表示，留意到近年已落成但仍未售出的一手樓單位數目持續上升，由2013年3月底約4000伙（佔當時預計供應量約6%），增至去年3月底約9000伙（佔當時預計供應量約9%），認為趨勢不理想，故提交《草案》，就空置一手樓徵收額外差餉。

建議的草案下，獲發入伙紙達12個月或以上的一手樓發展商，須每年向政府申報單位狀况，如有單位未售出，在過去12個月當中超過半年沒租出，須繳交額外差餉，金額是有關單位應課差餉租值的兩倍。

新鴻基地產副董事總經理雷霆說，這畢竟是1年半前樓市向好時醞釀的稅務政策，目前是否適合推出，宜多觀察一段時間再重新檢視有否迫切性。他恐怕貿然推出空置稅，會令中產處境雪上加霜；目前住宅空置率4.3%，較20年平均值5%為低，發展商手上空置單位不多。他展望下半年樓價與上半年相若，全年拉勻會平穩。