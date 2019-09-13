宣布年多 「空置稅」草案今刊憲

【明報專訊】政府部署年多的「空置稅」草案終提上立法會，今日將為《2019年差餉（修訂）條例草案》（下稱《草案》）刊憲，計劃在下月立法會復會首次大會會議後的例行會議作首讀及二讀辯論。政府建議，相關《草案》在獲得立法會通過並於憲報刊登當日起計的3個月後實施。公民黨議員郭榮鏗說，特首林鄭月娥在宣布「空置稅」後1年3個月後才向立法會提交條例草案，是為了轉移視線，以掩飾她在處理《逃犯條例》風波以來的管治失敗。
去年頭空置一手樓約9000伙
運房局昨向立法會提交資料文件表示，留意到近年已落成但仍未售出的一手樓單位數目持續上升，由2013年3月底約4000伙（佔當時預計供應量約6%），增至去年3月底約9000伙（佔當時預計供應量約9%），認為趨勢不理想，故提交《草案》，就空置一手樓徵收額外差餉。
建議的草案下，獲發入伙紙達12個月或以上的一手樓發展商，須每年向政府申報單位狀况，如有單位未售出，在過去12個月當中超過半年沒租出，須繳交額外差餉，金額是有關單位應課差餉租值的兩倍。
新鴻基地產副董事總經理雷霆說，這畢竟是1年半前樓市向好時醞釀的稅務政策，目前是否適合推出，宜多觀察一段時間再重新檢視有否迫切性。他恐怕貿然推出空置稅，會令中產處境雪上加霜；目前住宅空置率4.3%，較20年平均值5%為低，發展商手上空置單位不多。他展望下半年樓價與上半年相若，全年拉勻會平穩。
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