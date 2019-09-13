公帑3000萬補貼廢紙回收 前線回收商須付拾荒者每公斤最少5角

委員會監察回收商有否呃秤

香港環保再造業可持續發展協會會長劉耀成6月向回收基金轄下的「行業支援計劃」及「企業支援計劃」，各申請1500萬元，分別支援廢紙回收街角店及流動回收商。他說，內地紙廠獲發廢紙入口配額減少，本港廢紙出口價被壓，內地紙廠向本港出口商出價每公噸約800元收購廢紙，較去年逾千元大幅回落；連鎖效應下，出口商向前線回收商收購廢紙價格約500元，而前線回收商向拾荒者以每公斤約0.3元收購廢紙，情况已維持約半年，價格亦已見底，「再低就會無人執（紙皮）」。

劉耀成說，參加的回收商必須以不少於每公斤0.5元收購廢紙，除了保障拾荒者，料回收率會提升，對業界亦有利。回收商每兩星期要呈報回收廢紙量，以領取津貼，舉例說，每半個月回收約60公噸廢紙，可獲發放1.35萬元，平均每公斤廢紙補貼0.22元。

回收商稱太遲 「撥款兩月用盡」

有回收商稱補貼計劃「來得太遲」，自6月起已陸續有前線回收商「捱不住」結業，又指補貼未能惠及回收商，對計劃持觀望態度，未必參加。在灣仔春園街一帶街市撿拾紙皮的梁先生說，紙皮價格「已經低到不想再執」，手推車堆滿高度逾1米的紙皮約重42公斤，才賣得10多元，「每日賣足3車廢紙先至得幾十元」，僅夠買兩個飯盒，希望補貼計劃盡快推出，幫補生活費。

環保署數字顯示，今年1至7月出口量共約30萬公噸，平均每月約4.28萬公噸，較2017年每月平均出口量少35%。劉耀成稱，補貼計劃治標不治本，以每月回收量約5萬公噸計算，每公噸補貼300元，約兩個月便會用盡撥款。他促請政府與內地商討大灣區物流互通，容許本港在不受配額限制下將廢紙進口內地。

環保署稱，現時香港有約400至500街角店及流動回收商有資格申請，計劃會成立監察委員會審視業界運作，確保款項用得其所。

明報記者 馬耀森