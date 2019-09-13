法醫：鬼屋死者背肋骨撞斷窒息

活動板降下衝力

等同6成年人壓着

法醫林偉國供稱，死者張朝傑（終年21歲）背部有嚴重鈍性創傷、大範圍瘀傷及擦傷、背部肋骨骨折、胸椎骨折性移位、脊椎部分撕裂；上胸及臉部嚴重充血，有很多針孔大小血點，有窒息徵狀，推斷死因為背部創傷。林偉國曾翻看現場閉路電視片段，推斷死者一度坐在下層固定斜板前端，活動板下降時擊中其背部，令他墮入機件位置及失去知覺，未能呼叫及擺脫跪地姿勢，而跪地令其胸口更難擴張呼吸，終出現窒息徵狀。

機電署高級工程師鄭志強表示，事後模擬滑梯裝置作衝力測試，整個機械裝置高如成人，署方模擬有人坐在下層固定斜板前端，上層活動板降下約需6秒，被擊中的衝力至少有480千克力，等同被6個成年人壓着。

鄭志強續說，涉事滑梯獲署方批出使用許可證，事故後並無發現機件故障；而許可證審批範圍包括玩家排隊、機動遊戲本身及玩家離場。被問及審批是否包括玩家不能折返同一機動遊戲，鄭志強回應稱每個遊戲離場方式不同，故安排也不同。

斜板之間空位足夠成人爬入

曾到現場考察的政府科學鑑證主任張家光則供稱，滑梯上層活動板水平時，與斜板之間的空位足夠讓成人爬入機件位置，而死者當時正在此缺口逗留；當活動板傾斜時，機件位置只能勉強讓成年人蹲下。聆訊今續。

【案件編號：CCDI865/17】