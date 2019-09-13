收情人51萬 馮永業瀆職判囚9月 官：明知婚外情必會傷害患病女兒

賭王姨仔 陳婉玉脫罪沒到庭

馮永業（56歲）早前被裁定公職人員行為失當罪成，另一項公職人員接受利益罪脫；「賭王」何鴻燊「姨仔」陳婉玉（63歲）則被控一項向公職人員提供利益罪，經審訊後脫罪。馮永業妻子馮程淑儀昨日有到庭旁聽，陳婉玉則未在場。

法官引用曾蔭權瀆職案

區院法官游德康引用前特首曾蔭權瀆職案表示，上訴庭判辭明確指出，曾蔭權位處特首高職，他的失當行為會嚴重打擊市民對公務員制度信心，而且行為持續一段時間，即時監禁無可避免。

游官續稱，就本案而言，縱使馮永業的官職比曾蔭權低，但仍屬非常高的職位，加上他犯案持續約兩年，為期不短，他更不認罪，甚至在審訊時說謊，意圖隱瞞事實及逃避罪責，即時監禁是唯一合適判刑。

縱然游官相信馮永業深愛其患病的女兒，但稱他犯案時必定可預見若有朝一日與陳婉玉的戀情曝光，其女兒必然會受到傷害，他亦會失去自由無法照顧女兒。

游官重申，馮永業的判刑並非因為與陳婉玉之間的戀情，而是他須為自己決定承擔後果，其個人情况不足以構成減刑。游官考慮到馮永業過去多年對社會有貢獻，應得到肯定，減刑3個月後判他入獄9個月。

有貢獻社會 減刑3個月

案件源於2003至2006年，馮永業擔任經濟發展及勞工局副秘書長時收受陳婉玉51萬元，以支付半山羅便臣道雍景臺單位的臨時訂金，其後3年內多次在負責航權決策上，擅用職權8次優待陳婉玉轄下3間航空公司。

8次優待陳婉玉航空公司

控方指稱，馮永業收受該筆51萬元「甜頭」後，不但沒有申報，更蓄意隱瞞，以公職身分，在未先知會直屬上司李淑儀前，優待陳婉玉旗下的航空公司，使其忠誠陷入分裂並構成控罪。

【案件編號：DCCC761/18】

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