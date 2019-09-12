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【Emily】羅范性服務論 新民黨兩區議員促致歉

【明報專訊】行政會議成員羅范椒芬日前喺電台上話「確認」有一啲年輕女子被誤導向前線示威者提供免費性服務，言論一出引起爭議。新民黨兩名區議員甘文鋒同傅曉琳噚日喺facebook出post，要求羅范為發放未經證實言論致歉，並收回言論。羅范就反駁對方憑咩話佢散播謠言，又話噚日早上收到電郵，傳電郵者話有呢啲事，電郵內容係「一位朋友告訴我（傳電郵者，非羅范），她的13歲女兒被高年級同學游說為男性示威者作『天使』……我正游說她報警」。

重申講事實

羅范話再收電郵

甘文鋒同Emily講，佢出post係獲得新民黨同意，即係得到黨主席、另一行會成員葉劉淑儀同意。

甘文鋒同傅曉琳個post話，社會上愈來愈多未經證實嘅消息廣泛流傳，包括8．31太子站有人死亡及羅范嘅言論等。佢哋對上述缺乏真確證據支持嘅言論表示遺憾，認為呢類言論無助平息社會爭端，對香港百害無一利。

羅范向Emily重申佢講嘅係事實，佢話「請問傅曉琳和甘文鋒議員憑什麼認為我發放的是未經證實的言論？難道他們要女孩示眾？」佢話自己有責任發聲，勸喻少女勿輕信初相識嘅人，同遠離酒精和大麻；而佢毫無誘因要散播謠言，反問兩人：「有證據證明這種事件從沒發生過嗎？」

相關字詞﹕傅曉琳 甘文鋒 葉劉淑儀 新民黨 免費性愛 羅范椒芬

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