【Emily】羅范性服務論 新民黨兩區議員促致歉

重申講事實

羅范話再收電郵

甘文鋒同Emily講，佢出post係獲得新民黨同意，即係得到黨主席、另一行會成員葉劉淑儀同意。

甘文鋒同傅曉琳個post話，社會上愈來愈多未經證實嘅消息廣泛流傳，包括8．31太子站有人死亡及羅范嘅言論等。佢哋對上述缺乏真確證據支持嘅言論表示遺憾，認為呢類言論無助平息社會爭端，對香港百害無一利。

羅范向Emily重申佢講嘅係事實，佢話「請問傅曉琳和甘文鋒議員憑什麼認為我發放的是未經證實的言論？難道他們要女孩示眾？」佢話自己有責任發聲，勸喻少女勿輕信初相識嘅人，同遠離酒精和大麻；而佢毫無誘因要散播謠言，反問兩人：「有證據證明這種事件從沒發生過嗎？」