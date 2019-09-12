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港聞
2019年9月12日星期四
港聞二
研究：催淚煙殘留3周 有家居測出 空曠可飄250米外 團隊促政府入社區檢測
學者料殘留物已稀釋 微量可刺激眼睛
聯國專員曾函港府 促交代6‧12用武守則
改保釋金20萬 控暴動女生准波蘭留學
鄭若驊：正做《緊急法》《蒙面法》法律研究
網民籲中秋砌人鏈 港鐵擬不開通宵 餐飲業料當日生意跌兩成
周日遊行暫未批 民陣今交代安排
外交部特派員批外國勢力顛倒黑白
為連儂牆動武 兩漢守行為
毛孟靜引8．31消防紀錄：傷勢嚴重6人變3人 消防今開記招交代
拒獨立調查覆核 高院：無權強迫特首成立
民間自發商場合唱 《願榮光歸香港》響遍各區
特稿：傳言滿天飛 源於不信任 李立峯：只說已fact check無意義
葵青康健中心月底開 資助驗糖尿高血壓 免費評估篩查 轉介醫生診斷補貼250元
「預設醫療指示」立法 料需立會換屆後
陳肇始認政府失信任 冀落區聽青年心聲
剪前座巴士客馬尾 理髮師認襲擊
港4大學排名跌 THE：無關反修例 稱政治不穩定 對大學無正面影響
馮偉華稱各地大學資源多：非港退步 他人跑得快
夕陽下組人鏈 17校學生大合唱
反釋法衝突8人判緩刑社服 吳文遠：比今同類案「微不足道」
站錯位 誤認職員 以為撞鬼 鬼屋3演員連環「誤會」未阻事故
醫管局網絡攻擊加劇 員工要改密碼
數碼港科學園 租金減半6個月
賀一誠接特首委任令 習：澳門證一國兩制行得通
全港5月3宗 男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
尊子漫畫
【Emily】羅范性服務論 新民黨兩區議員促致歉
【Emily】泛民動議責警9‧7打人 建制離席流會
【Emily】諷想U-Turn呃票 民主黨製「民建聯訴求」橫額
【Emily】連續兩天「太平」 阿sir記招停一日
【Emily】官媒報有人911恐襲 警方：無情報
【Emily】范鴻齡掌醫管局？ 郭家麒有保留
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【明報專訊】（請看附圖）
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研究：催淚煙殘留3周 有家居測出 空曠可飄250米外 團隊促政府入社區檢測
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