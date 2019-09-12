全港5月3宗 男子三門仔夜潛捉蟹溺斃

遇溺死亡的42歲男子姓梁，由接報到場的消防救起時已陷昏迷，救護員即場為他急救，再由救護車送院，惟搶救後不治。據了解，梁與一名友人前晚9時許到三門仔對開石灘浮潛捉蟹，約個多小時後，友人懷疑梁遇溺失蹤，立即呼救，有途人見狀報警。消防趕至在附近海面搜索，其後將梁救起送院。

警方事後帶同梁的親友及同行潛伴重返現場調查。據悉，同行潛伴向警方稱，事發時他們走到離岸約300米外捉蟹，水深僅及胸口，由於當時四周黑暗，不清楚梁遇溺經過。警方初步調查相信事件無可疑，梁的死因有待剖驗確定。根據天文台紀錄，二人捉蟹之時，大埔滘一帶海面正值潮漲，海圖基準面以上潮水高度達1.5米。

專家：水底混淤泥 該處夜潛宜有高級牌

潛水歷險會課程總監區紹堅稱，三門仔因交通方便，無需攀山涉水便可到達，一直深受浮潛者歡迎，加上該區水域花蟹較多，夜間被光線照射時，花蟹更會如「點穴」般不動，因此很多市民都會到三門仔夜潛捉蟹。他續稱，三門仔一帶水底混雜淤泥，夜潛時一旦被淤泥吸着，容易被潮水淹沒，因此不建議沒有高級潛水牌照的市民到三門仔夜潛。

連同昨日一宗，過去5個月本港已發生3宗夜潛捉蟹奪命事故，當中兩宗發生在三門仔。今年5月，任職地盤工的27歲男子偕友晚上到三門仔石灘浮潛捉蟹，遇溺失蹤，救援人員於翌日在海底尋回其遺體。今年7月，38歲姓李、不懂游泳的男子，與友人晚上到西貢榕樹澳水深約1米處浮潛捉蟹時遇溺，送院不治。