賀一誠接特首委任令 習：澳門證一國兩制行得通

澳門立法會前主席賀一誠昨早在北京中南海紫光閣，接受李克強頒發的《國務院第719號令》，儀式由主管港澳事務的副總理韓正主持。李克強說，相信賀一誠能團結帶領澳門政府和社會各界奮發有為，利用好大灣區的機遇，推動澳門多元化發展，持續改善民生。

習讚澳門全面理解貫徹一國兩制方針

習近平昨午在北京大會堂接見賀一誠，他形容賀一誠在選舉中以高票提名和當選，表明澳門社會對其廣泛認同。習近平又說，回歸20年來，澳門政府團結社會各界，全面理解及貫徹一國兩制方針，堅定維護《憲法》和《基本法》，向世界展示澳門特色的一國兩制成功實踐，「事實證明一國兩制完全行得通、辦得到」。賀一誠感謝中央任命，表示深感肩負的責任重大，將維護中央和澳門的良好關係、中央的全面管治權，以及貫徹落實一國兩制。

現年62歲的賀一誠自2013年出任澳門立法會主席，今年6月辭職後宣布參選特首，最終在無對手下，在400名選委中以392票當選澳門第5任特首。