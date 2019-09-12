港聞

港聞二

下一篇 上一篇

賀一誠接特首委任令 習：澳門證一國兩制行得通

【明報專訊】澳門候任特首賀一誠昨日在北京接受國務院總理李克強頒授的國務院令， 他將於12月20日正式就任澳門特首。國家主席習近平昨亦接見賀一誠，讚揚他秉持愛國愛澳立場，熱心服務澳門社會。習近平又說，今年是澳門回歸20周年，走出有澳門特色的一國兩制，事實證明一國兩制「完全行得通、辦得到」。

澳門立法會前主席賀一誠昨早在北京中南海紫光閣，接受李克強頒發的《國務院第719號令》，儀式由主管港澳事務的副總理韓正主持。李克強說，相信賀一誠能團結帶領澳門政府和社會各界奮發有為，利用好大灣區的機遇，推動澳門多元化發展，持續改善民生。

習讚澳門全面理解貫徹一國兩制方針

習近平昨午在北京大會堂接見賀一誠，他形容賀一誠在選舉中以高票提名和當選，表明澳門社會對其廣泛認同。習近平又說，回歸20年來，澳門政府團結社會各界，全面理解及貫徹一國兩制方針，堅定維護《憲法》和《基本法》，向世界展示澳門特色的一國兩制成功實踐，「事實證明一國兩制完全行得通、辦得到」。賀一誠感謝中央任命，表示深感肩負的責任重大，將維護中央和澳門的良好關係、中央的全面管治權，以及貫徹落實一國兩制。

現年62歲的賀一誠自2013年出任澳門立法會主席，今年6月辭職後宣布參選特首，最終在無對手下，在400名選委中以392票當選澳門第5任特首。

相關字詞﹕習近平 一國兩制 澳門特首選舉 賀一誠

上 / 下一篇新聞

研究：催淚煙殘留3周 有家居測出 空曠可飄250米外 團隊促政府入社區檢測
研究：催淚煙殘留3周 有家居測出 空曠可飄250米外 團隊促政府入社區檢測
學者料殘留物已稀釋 微量可刺激眼睛
學者料殘留物已稀釋 微量可刺激眼睛
聯國專員曾函港府 促交代6‧12用武守則
聯國專員曾函港府 促交代6‧12用武守則
改保釋金20萬 控暴動女生准波蘭留學
改保釋金20萬 控暴動女生准波蘭留學
鄭若驊：正做《緊急法》《蒙面法》法律研究
鄭若驊：正做《緊急法》《蒙面法》法律研究
網民籲中秋砌人鏈 港鐵擬不開通宵 餐飲業料當日生意跌兩成
網民籲中秋砌人鏈 港鐵擬不開通宵 餐飲業料當日生意跌兩成
周日遊行暫未批 民陣今交代安排
周日遊行暫未批 民陣今交代安排
外交部特派員批外國勢力顛倒黑白
外交部特派員批外國勢力顛倒黑白
為連儂牆動武 兩漢守行為
為連儂牆動武 兩漢守行為
毛孟靜引8．31消防紀錄：傷勢嚴重6人變3人 消防今開記招交代
毛孟靜引8．31消防紀錄：傷勢嚴重6人變3人 消防今開記招交代
拒獨立調查覆核 高院：無權強迫特首成立
拒獨立調查覆核 高院：無權強迫特首成立
民間自發商場合唱 《願榮光歸香港》響遍各區
民間自發商場合唱 《願榮光歸香港》響遍各區
特稿：傳言滿天飛 源於不信任 李立峯：只說已fact check無意義
特稿：傳言滿天飛 源於不信任 李立峯：只說已fact check無意義
葵青康健中心月底開 資助驗糖尿高血壓 免費評估篩查 轉介醫生診斷補貼250元
葵青康健中心月底開 資助驗糖尿高血壓 免費評估篩查 轉介醫生診斷補貼250元
「預設醫療指示」立法 料需立會換屆後
「預設醫療指示」立法 料需立會換屆後
陳肇始認政府失信任 冀落區聽青年心聲
陳肇始認政府失信任 冀落區聽青年心聲
剪前座巴士客馬尾 理髮師認襲擊
剪前座巴士客馬尾 理髮師認襲擊
港4大學排名跌 THE：無關反修例 稱政治不穩定 對大學無正面影響
港4大學排名跌 THE：無關反修例 稱政治不穩定 對大學無正面影響
馮偉華稱各地大學資源多：非港退步 他人跑得快
馮偉華稱各地大學資源多：非港退步 他人跑得快
夕陽下組人鏈 17校學生大合唱
夕陽下組人鏈 17校學生大合唱
反釋法衝突8人判緩刑社服 吳文遠：比今同類案「微不足道」
反釋法衝突8人判緩刑社服 吳文遠：比今同類案「微不足道」
站錯位 誤認職員 以為撞鬼 鬼屋3演員連環「誤會」未阻事故
站錯位 誤認職員 以為撞鬼 鬼屋3演員連環「誤會」未阻事故
醫管局網絡攻擊加劇 員工要改密碼
醫管局網絡攻擊加劇 員工要改密碼
數碼港科學園 租金減半6個月
數碼港科學園 租金減半6個月
全港5月3宗 男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
全港5月3宗 男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】羅范性服務論 新民黨兩區議員促致歉
【Emily】羅范性服務論 新民黨兩區議員促致歉
【Emily】泛民動議責警9‧7打人 建制離席流會
【Emily】泛民動議責警9‧7打人 建制離席流會
【Emily】諷想U-Turn呃票 民主黨製「民建聯訴求」橫額
【Emily】諷想U-Turn呃票 民主黨製「民建聯訴求」橫額
【Emily】連續兩天「太平」 阿sir記招停一日
【Emily】連續兩天「太平」 阿sir記招停一日
【Emily】官媒報有人911恐襲 警方：無情報
【Emily】官媒報有人911恐襲 警方：無情報
【Emily】范鴻齡掌醫管局？ 郭家麒有保留
【Emily】范鴻齡掌醫管局？ 郭家麒有保留