賀一誠接特首委任令 習：澳門證一國兩制行得通

【明報專訊】澳門候任特首賀一誠昨日在北京接受國務院總理李克強頒授的國務院令， 他將於12月20日正式就任澳門特首。國家主席習近平昨亦接見賀一誠，讚揚他秉持愛國愛澳立場，熱心服務澳門社會。習近平又說，今年是澳門回歸20周年，走出有澳門特色的一國兩制，事實證明一國兩制「完全行得通、辦得到」。
澳門立法會前主席賀一誠昨早在北京中南海紫光閣，接受李克強頒發的《國務院第719號令》，儀式由主管港澳事務的副總理韓正主持。李克強說，相信賀一誠能團結帶領澳門政府和社會各界奮發有為，利用好大灣區的機遇，推動澳門多元化發展，持續改善民生。
習讚澳門全面理解貫徹一國兩制方針
習近平昨午在北京大會堂接見賀一誠，他形容賀一誠在選舉中以高票提名和當選，表明澳門社會對其廣泛認同。習近平又說，回歸20年來，澳門政府團結社會各界，全面理解及貫徹一國兩制方針，堅定維護《憲法》和《基本法》，向世界展示澳門特色的一國兩制成功實踐，「事實證明一國兩制完全行得通、辦得到」。賀一誠感謝中央任命，表示深感肩負的責任重大，將維護中央和澳門的良好關係、中央的全面管治權，以及貫徹落實一國兩制。
現年62歲的賀一誠自2013年出任澳門立法會主席，今年6月辭職後宣布參選特首，最終在無對手下，在400名選委中以392票當選澳門第5任特首。