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數碼港科學園 租金減半6個月

【明報專訊】本港經濟前景不明朗，零售、餐飲和旅遊業首當其衝，科技園公司及數碼港昨公布，由下月1日起，兩園區旗下租戶可獲50%租金寬減，為期6個月，寬減金額以1萬平方呎為上限，受惠租戶包括初創公司、商業租戶、零售與食肆營運商等。有數碼港及科學園租戶歡迎措施，相信節省的租金可幫補增聘人手、添置儀器或用於業務營銷的開支。

逾1500租戶受惠 有初企月省10萬

科技園公司及數碼港預計，是次措施分別惠及850及660間初創公司、商業租戶等。租金寬減將對兩個園區的收入有影響，數碼港表示不會因此而減少任何公衆使命的工作，並將繼續加强行業發展、擴展投資網絡等，確保社群企業及創科公司得到足夠支援。

專營無土水耕、魚菜共生等種菜技術的本地初創公司綠芝園（Farm66），其生產廠房位於科學園轄下大埔工業邨「精密製造中心」，辦公室則位於數碼港。該公司行政總裁譚嗣籇估計，寬減優惠下，其廠房每月最多可節省10萬元租金，加上數碼港辦公室節省的租金，可用作添置儀器及業務推廣。他說有酒店業務代表透露，最近餐飲、自助餐等銷售下跌一半，因而有意轉換食材供應商，有利其公司加入市場的機會。不過他亦未敢太樂觀，「始終事實上市道、氣氛差了」。

料可幫補增聘人手添置儀器

另一間位於科學園的本地初創企業SagaDigits，業務為向大型商場提供智能方案，包括室內定位、智慧零售方案等。公司創辦人陳智銓說，其辦公室面積約有1500平方呎，租金寬減對剛「畢業」於科學園創業培育計劃、缺乏租金支援的初創公司屬好消息，租金寬減「夠多請一人」。他說，其合作伙伴透露近日商場人流下跌40%至60%，但因其公司項目旨在提升客戶體驗，暫未被腰斬，料影響將於十一黃金周後浮現。他又說，部分商場對個別科技方案取態比發生反修例風波前保守。

明報記者　林穎茵

相關字詞﹕租金 科學園 數碼港 創科線 創科線

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