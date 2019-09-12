數碼港科學園 租金減半6個月

逾1500租戶受惠 有初企月省10萬

科技園公司及數碼港預計，是次措施分別惠及850及660間初創公司、商業租戶等。租金寬減將對兩個園區的收入有影響，數碼港表示不會因此而減少任何公衆使命的工作，並將繼續加强行業發展、擴展投資網絡等，確保社群企業及創科公司得到足夠支援。

專營無土水耕、魚菜共生等種菜技術的本地初創公司綠芝園（Farm66），其生產廠房位於科學園轄下大埔工業邨「精密製造中心」，辦公室則位於數碼港。該公司行政總裁譚嗣籇估計，寬減優惠下，其廠房每月最多可節省10萬元租金，加上數碼港辦公室節省的租金，可用作添置儀器及業務推廣。他說有酒店業務代表透露，最近餐飲、自助餐等銷售下跌一半，因而有意轉換食材供應商，有利其公司加入市場的機會。不過他亦未敢太樂觀，「始終事實上市道、氣氛差了」。

料可幫補增聘人手添置儀器

另一間位於科學園的本地初創企業SagaDigits，業務為向大型商場提供智能方案，包括室內定位、智慧零售方案等。公司創辦人陳智銓說，其辦公室面積約有1500平方呎，租金寬減對剛「畢業」於科學園創業培育計劃、缺乏租金支援的初創公司屬好消息，租金寬減「夠多請一人」。他說，其合作伙伴透露近日商場人流下跌40%至60%，但因其公司項目旨在提升客戶體驗，暫未被腰斬，料影響將於十一黃金周後浮現。他又說，部分商場對個別科技方案取態比發生反修例風波前保守。

明報記者 林穎茵