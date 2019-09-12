站錯位 誤認職員 以為撞鬼 鬼屋3演員連環「誤會」未阻事故

事主張朝傑（終年21歲）於2017年9月16日下午在鬼屋獨自從2號滑梯滑下，卻沒有在分岔口轉右往出口方向路線，繼續走至3號滑梯及爬入機件位置，發生事故死亡。

事主從2號滑梯滑下後，首先應會見到身處滑梯出口黑幕後的演員伍慧琳。伍供稱，當日見玩家滑下，她有現身嚇人及指示路線，但不記得是否死者。據其他人證供，當日只有死者使用過2號梯。

死者沿路體驗鬼屋，不久會到達分岔口。原定駐守分岔口的演員林攸昇供稱，當日他首先在1樓近入口處接待玩家，15分鐘後轉為駐守地下分岔口，記憶中前一晚同事站在原定位置的前方布幕附近，故最後「撈亂咗」，站錯對面走廊；而他為更好隱藏自己而「企入啲」，躲在布幕後。

事主錯過分岔口後疑似逆向往3號滑梯前進。菲裔演員Gerald Medalla負責在3號滑梯嚇人，他說曾見有人逆向而行，他探出半身嚇人並伸出右手指示方向，那人望一望他，不予理會。Medalla形容對方像明確知道自己方向，誤以為是巡查演員崗位的職員，故沒阻止他前行。

最終事主抵達3號滑梯，並爬入機件位置。負責操作該滑梯的演員梁培基憶述，從滑梯出口的閉路電視畫面見到人影經過，他揭開布簾查看卻不見人，曾疑惑是否「撞鬼」，抑或是職員巡查或玩家經過，但沒往滑梯查看。約5分鐘後，另一玩家由滑梯滑下，梁發現移動板不能上升，通知職員檢查後才發現有人在機件位置暈倒。聆訊今續。

【案件編號：CCDI865/17】