反釋法衝突8人判緩刑社服 吳文遠：比今同類案「微不足道」

8名被判刑的被告依次為社民連主席吳文遠（42歲）、自僱設計師葉志衍（29歲）、工黨傳訊幹事陳文威（25歲）、大專政改關注組成員盧德昌（24歲）、社民連副秘書長周嘉發（27歲）、香港眾志前常委林淳軒（25歲）、嶺大學生會前會長鄭沛倫（24歲）、香港眾志主席林朗彥（24歲）。

吳：警曾酷刑毆打 會上訴

吳文遠一方求情稱，案件發生至今3年，「成個香港唔同晒」，希望法庭沿用當年社會環境作判刑考慮，而案發時終審法院未就黃之鋒2014年被控非法集結一案頒下判辭，不應以此案例作參考。裁判官黃雅茵同意不參考相關案例，但指吳文遠行為或影響交通，亦涉一定程度暴力，可幸響應人數不多，混亂維時不長，警員徒手已足夠令爬上鐵馬的人返回地面，不過吳在案中是帶頭角色，判他監禁14日，緩刑1年。

官：吳帶頭角色 涉一定暴力

對於涉同一事件的林淳軒、鄭沛倫及林朗彥，黃官認為無論時間長短、對應的警方武力程度、對交通影響等，3人案情都比吳文遠等人涉嚴重，例如有示威者曾將雨傘及水樽等擲向警方。對於林淳軒，裁判官考慮他自2017年中已脫離所有政治聯繫，有強烈意欲完成學業，以及因案件患上適應障礙症，吃了不少苦頭，故決定給他機會，判處80小時社會服務令。

至於鄭沛倫及林朗彥，雖然鄭獲多人撰寫求情信，包括嶺大校長鄭國漢及校董會主席歐陽伯權，而林亦有良好背景，法庭依然認為社會服務令未能反映案件嚴重性，其中林更非初犯，有同類案底被判社會服務令，故判兩人監禁14日，緩刑1年。餘下4名被告周嘉發、盧德昌、陳文威及葉志衍被判60至100小時社會服務令。

【案件編號：WKCC3654/17】