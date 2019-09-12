馮偉華稱各地大學資源多：非港退步 他人跑得快

嶺大副校長莫家豪認為，近年亞洲不少大學加強研究投資，與不同院校合作，聘請海外教授一同研究，有助國際化及提升排名。他說，對比鄰近地方，本港雖國際化，但其他地方大學發展較快，本港應更加努力爭取區域或國際合作，提升聲譽，吸引國際人才來港研究。他又建議增加本港的國際研究生人數。

嶺大副校憂港局勢

長遠影響人才來港

莫家豪稱，近日本港局勢影響外國對本港的信心，如擔心本港是否安全、本港院校學生是否認真做研究等。他說近月自己到外國工作時，有不少有人向他了解情况。

莫家豪相信，短期對本港大學排名未有太大影響，但若局勢長期持續，他擔心會有影響，現時全球有很多發展機會，人才不一定要選擇來港。