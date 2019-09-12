馮偉華稱各地大學資源多：非港退步 他人跑得快

【明報專訊】《泰晤士高等教育》（THE）2020年世界大學排名，本港躋身首200位的五所大學中，除香港大學上升一名外，其餘4所大學排名皆下跌。教協會長馮偉華認為，近年如內地、新加坡、韓國等不斷投資大學進行研究，資源較多，「香港即使有增長，做得多，可能都追不到」。他強調香港並非退步，而是其他人「跑得較快」。馮偉華說，政府上一份施政報告投放更多資源於研究方面，相信未必即時看到效用。他稱，國際人才較看重好的學術環境及足夠研究經費，認為本港應急起直追。
嶺大副校長莫家豪認為，近年亞洲不少大學加強研究投資，與不同院校合作，聘請海外教授一同研究，有助國際化及提升排名。他說，對比鄰近地方，本港雖國際化，但其他地方大學發展較快，本港應更加努力爭取區域或國際合作，提升聲譽，吸引國際人才來港研究。他又建議增加本港的國際研究生人數。
嶺大副校憂港局勢
長遠影響人才來港
莫家豪稱，近日本港局勢影響外國對本港的信心，如擔心本港是否安全、本港院校學生是否認真做研究等。他說近月自己到外國工作時，有不少有人向他了解情况。
莫家豪相信，短期對本港大學排名未有太大影響，但若局勢長期持續，他擔心會有影響，現時全球有很多發展機會，人才不一定要選擇來港。