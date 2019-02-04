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港4大學排名跌 THE：無關反修例 稱政治不穩定 對大學無正面影響

【明報專訊】《泰晤士高等教育》（THE）公布2020年世界大學排名。本港5間大學躋身首200位，除香港大學升1名，其餘4間大學排名皆下跌。THE排名編輯稱，排名下跌與近日反修例事件無關，因評分準則之一的機構學術聲譽調查，於去年11月至今年3月進行。不過THE表示，香港的大學面對不確定的政治前景及與中國的關係；任何地區出現政治不穩定，皆不會為大學帶來正面影響。

港大排35位升1名 本地大學排名最高

2020年世界大學排名中，英國牛津大學蟬聯首位，加州理工學院升3名排第二位，劍橋大學下跌1名排第三位。本港大學方面，港大升1名排第35位，繼續是本地大學排名最高。科大、中大、城大及理大排名下跌，浸大則維持去年排名( 401至500）（見圖）。

THE排名編輯Ellie Bothwell表示，本港大學在排行榜的表現向來出色，對今次排名下跌感失望。本報以電郵向THE查詢院校排名下跌是否與反修例爭議有關，Ellie回覆表示，本港各校排名下跌各有原因，如科大因論文引用率得分跌、中大因教學及研究聲譽失分、理大因面對強大競爭等。

THE籲集中改善教學研究環境

Bothwell稱，本港大學面對不確定的政治前景及與中國的關係，需向外展示大學仍對收生報以歡迎，以期保持大學排名。Bothwell向本報進一步解釋，本港大學一直表現出色，但任何地區如政治不確定及不穩定，均不會對大學有正面影響。

Bothwell有信心本港大學足以面對挑戰，但不確定性或影響國際人才流向本港和建立伙伴關係。Bothwell認為，本港大學應集中改善得分相對不穩的教學及研究環境範疇。

城大、浸大及科大稱，會將排名結果作為參考。城大認為，本港社會近日的紛爭對香港的大學帶來影響，尤其有些非本地的學者及學生取消來港任職、就學或交流。

浸大表示，大學的國際教研合作和交流活動會按計劃進行，浸大安排非本地學生和學者到校交流、進行研究等工作不受短期因素影響。

科大稱，本港近來接連發生示威，科大將一如既往不斷求進，以提供優質教育及創新科研為己任。理大表示今年學生交流計劃的參與及取錄非本地生情况，均與以往差別不大，未有顯示有受社會情況影響。

中大表示將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任。港大表示一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越。

清華北大 亞洲排名首兩位

另外，亞洲排名首兩位大學，首次由內地大學進佔，分別是清華大學及北京大學。2020年世界大學排名來自92個國家或地區、逾1300間院校，有關排名計算方法根據「學與教環境」（30%）、「研究量、收入和聲譽」（30%）、「研究影響」（30%）、「國際視野」（7.5%）和「知識轉移收入」（2.5%）。

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