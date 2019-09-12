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剪前座巴士客馬尾 理髮師認襲擊

【明報專訊】一名六旬理髮師乘過海巴士到香港仔途中，因不滿前座女子頭髮撥到後座「阻住」他，揮刀剪去其馬尾，昨在東區裁判法院承認一項襲擊致造成身體傷害罪。被告自稱一時衝動，裁判官決定先索取被告社會服務令報告，案件押後至本月25日，其間被告繼續保釋。

稱對方頭髮滋擾 「輕輕恐嚇」不被理

被告余錦麟（65歲）本不肯認罪，案件排期昨天開審，但他在開審改口認罪。被告沒有律師代表，他昨在庭上解釋，事主一把頭髮「又長又散」，卻沒綁好馬尾，長髮一度垂落他的膝蓋上，造成滋擾。他聲稱曾通知女乘客，甚至「輕輕恐嚇她」，對方不予理會，他才一時衝動剪去她的頭髮。控方則回應，事主有否綁實馬尾與控罪無關。

被告求情時自認後悔，表示離婚後和母親同住，每星期3日有穩定工作，日後會安分守己，懇請輕判。被告亦主動問及裁判官將如何處理證物，官稱涉案剪刀需充公、被剪去的一小撮頭髮則物歸原主。

控方案情指出，今年1月13日早上8時半，被告和報稱工程師的丁姓事主（25歲）坐在開往香港仔方向的107號城巴上層，事主綁有一條馬尾辮子，被告坐在她的後一排。

巴士駛經海底隧道時，被告拿出隨身攜帶的剪刀，揮剪約兩至三次，剪去事主馬尾的小量黑髮，每次用了5至6秒。當時一名任職教師的男乘客見狀，質問被告為何剪別人頭髮，事主回頭看見到地上散落髮絲，驚覺自己的馬尾變短。被告稱「你（事主）啲頭髮阻住我」。

【案件編號：ESCC1300/19】

相關字詞﹕襲擊致造成身體傷害罪 剪髮 巴士

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