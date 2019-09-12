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陳肇始認政府失信任 冀落區聽青年心聲

【明報專訊】反修例運動愈演愈烈，食物及衛生局長陳肇始承認，大眾對政府和公營機構的信任「不良好」，失去互信下「很多事情都無法說清楚」，承認待重建互信，社會才會正面看待政府推出的政策。

平日少談政治的陳肇始本周接受訪問時，罕有地談近日局勢。被問如何看社會流傳太子站有人被打死，她說留意到假消息滿天飛，無論消息是否已證實，大眾敏感度都很高，「大家對政府和公營機構的信任不良好，無互信下，很多事情都無法說清楚，大家要重建互信」。

現氛圍下大眾質疑政策 盼阻滯不大

陳肇始提到，特首早前公布4個行動，正希望社會可「回復到以前的情况，繼續向前行」，她會配合特首計劃落區，盼深入了解不同階層「最唔開心的問題」以找解決方法，特別希望親自了解年輕人和學生想法及心理。「意見我們一定會聽，看怎樣改善，我們希望有互信，真誠地了解困難和看法，我們從市民的角度看，也希望市民從政府的角度看，了解整件事。」

她承認，社會氛圍失去信心，大眾對政府推出的政策會存質疑，「我們（食衛局）有很多『好嘢』、回應市民需要的新計劃、籌備很久的措施正陸續推出，在現在立法會的環境會否有阻滯？我們要一路評估，希望阻滯不大。否則市民不能即時接受到『好嘢』」。

醫護曾為反修例在公立醫院靜坐惹憂慮，陳肇始解釋，醫護用自己食飯時間靜坐，工作表現專業，她對醫護有信心，亦盼市民相信公營醫療體系有非常專業的團隊。

「急救員也可能遇險」 籲救人前評估

對於有醫護形容香港現「人道危機」，陳肇始認為應盡快「止暴制亂」可減低現場需急救機率，又籲「做救援初心很好，希望他們評估現場情况，如很危險，急救員也可能遇危險，想救人都未必救到，希望大家幫人時，都要做適當評估」。

她說，現時暴力情况下有不同市民和警察受傷，不同設施受破壞，對現况感「很心痛」，呼籲大眾「停一停、諗一諗，如社會大眾不去珍惜我們所有的、再團結，對我們每一個都不是最好的事」。

相關字詞﹕食物及衛生局 陳肇始 反修例運動 反修例風暴

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