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「預設醫療指示」立法 料需立會換屆後

【明報專訊】食物及衛生局上周就預設醫療指示立法展開3個月公眾諮詢，局長陳肇始指出，諮詢期後需時分析、草擬法例，料無法在下個立法年度（2019/20）提草案，最快要待立法會2020年改選後才有機會提交。對於立法建議未提預設醫療指示中央登記，以及可口頭取消、門檻過闊等爭議，她說會視乎諮詢結果考慮和研究。

在醫管局作預設醫療指示數目已由2012年150個升至去年1557個。陳肇始說，有信心醫管局已累積足夠經驗，指示認受性亦上升，相信預設醫療指示「為人接受，大部分人希望我們做多點、做快點，我希望可盡快立法」。陳肇始預期最快要待立會改選後，在新一屆立會才能提法例審議。

盼指示可隨時改 設登記冊「要思考細節」

新加坡為預設醫療指示設中央登記處，食衛局建議沒提及設中央登記，只建議考慮借助「電子健康紀錄互通系統」可行性，在系統儲存指示，但此舉為自願，預設醫療指示正本仍是唯一證明。外界質疑沒登記冊可否確保治療者知道病人決定。

陳肇始解釋，希望病人能隨時修改指示，若設中央登記應如何方便病人修改決定，「在細節上要思考」，若有很強意見認為需設中央登記，不排除這做法，亦認為登記冊與立法無牴觸。

年齡門檻被指過低 視諮詢再研究

外界亦質疑立法建議所有成年人都可作預設醫療指示是太闊，陳肇始說，若收集回來的意見大部分認為劃線太低，會再考慮和研究。至於書面預設醫療指示可口頭取消並毋須證人，被質疑或引起家屬爭拗，她稱日後可在立法會法案委員會討論，是否要在法例寫清楚或交由指引釐清細節。

相關字詞﹕立法會 預設醫療指示 食物及衛生局 陳肇始

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