葵青康健中心月底開 資助驗糖尿高血壓 免費評估篩查 轉介醫生診斷補貼250元

3層服務 供慢性病資訊篩查接公院轉介

陳肇始接受本報訪問時表示，葵青康健中心將為居民提供3層服務，第一層是為無病者提供預防慢性病資訊；第二層冀做到「及早發現」，為社區內高風險群組作健康評估和慢性病篩查，兩項服務均免費，篩查出可能患病者會轉介至網絡醫生診斷，政府會補貼每次250元診金，如需驗血等會額外補貼150元化驗費。

陳肇始盼網絡醫生公開價目 營運者料不高

她透露，葵青區內已有20多名醫生成為康健中心的網絡醫生，接收轉介，網絡醫生收費未設上限，陳肇始說原則上希望網上公開收費價目表，讓病人就醫前參考，但亦承認有困難，因醫生提供不同服務的金額都不一樣。康健中心第三層服務是「慢性病管理和康復服務」，將接受公立醫院慢性病患者的轉介，讓病人以資助價100至150元接受中醫針灸、物理治療等社區跟進。

營運中心的「葵青安全社區及健康城市協會」主席周奕希向本報透露，將接受公院轉介的中風、腰痛和膝痛等痛症病人，目標今年內開展服務。周續說，初步評估可能患糖尿病或血壓高的居民，會轉介至網絡醫生確診。對於無規定醫生額外收費，他說綜援和關愛基金受惠者可免費接受服務，而一般屋邨醫生收費250至350元，相信不會定價過高；至於預先與醫生商討收費並在網頁刊登，需繼續與政府和醫生商討。

周奕希表示，中心雖未開幕，8月起已在社區宣傳康健中心開放時間和服務範圍，又設預防「三高」免費講座等，至今接觸約500名居民。周說，已招聘20多名護士、物理治療師、藥劑師、營養師等，只有會計等支援職位仍有小量空缺，現正做最後裝修工程並安裝醫健通系統，葵青康健中心將於本月24日舉行開幕儀式，25日啟用，目標服務葵青居民和就業者，無年齡限制，有興趣者可致電查詢並預約服務。

7區有選址 深水埗黃大仙爭兩年內招標

陳肇始說，目前醫管局50%至60%病人是高血壓、糖尿病、心臟病和癌症等慢性病患，透過3層預防工作，地區康健中心將成香港醫療體系「重要一部分」，由治療為本「範式轉移」以預防為本，藉減少慢性病紓緩醫療系統壓力。此外，油尖旺、深水埗、黃大仙、觀塘、東區、灣仔、大埔都已有康健中心選址並獲區議會支持，局方會爭取兩年內為深水埗和黃大仙康健中心營運招標。

明報記者 朱韻斐