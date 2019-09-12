特稿：傳言滿天飛 源於不信任 李立峯：只說已fact check無意義

李立峯解釋，傳言多建基於市民對事態的焦慮，而無即時客觀資訊澄清，加上公眾對各機構、社會現狀極不信任，最終即使有人澄清，仍然令人疑慮。他稱近日太子站有無死人便是一例，市民雖然焦慮，但港鐵未交出閉路電視完整錄影回應，加上市民極不信任警方的解釋，結果傳言四起。

Fact check須提消息來源

「朋友的朋友」說法不負責任

對於羅范椒芬的言論在建制圈子廣泛流傳，李立峯解釋，無論「藍絲」、「黃絲」，人總有傾向鞏固自身的世界觀及想法，加上羅太作為前高官、社會賢達，對建制派支持者而言是可信的消息來源，故該圈子亦較傾向信任。他並以元朗7．21白衣人無差別傷害平民一事為例，藍絲群組中仍有信息流傳，指民主黨立法會議員林卓廷帶人往元朗鬧事。

流言四起，如何拆解？李立峯指出，近期網絡流行在帖文寫明「已fact check」，其實無意義，「你應說從哪裏check了什麼、指出消息來源」；而「朋友的朋友的子女」這類說法更是不負責任；另一邊廂，近期流行「手動轉」，李立峯亦稱這會難以辨認消息來源。

「謠言罪」對資訊自由影響極大

澳門在天鴿風災過後，醞釀立法「謠言罪」，李立峯則憂慮對資訊自由產生極大影響，許多事未能完全證實，亦難用法律手段管理。他稱，若假消息損害機構聲譽，大可控告誹謗，而現有法律已能處理。

（反修例風暴）