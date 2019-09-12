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拒獨立調查覆核 高院：無權強迫特首成立

【明報專訊】反對修訂《逃犯條例》的示威活動引發多場警民衝突，要求成立獨立調查委員會的聲音不絕。「長洲覆核王」郭卓堅及其友人葉慶祥早前入稟高等法院提出司法覆核稱，行政長官林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會為「行為失當」，不符合公眾「合理期望」。高等法院法官周家明昨頒下判辭，駁回兩人申請。法官指出，成立獨立調查委員會是政治決定，法庭不能用作解決政治問題。法庭也沒有權利任命、指示或強迫行政長官成立委員會。

稱法庭不能解決政治問題

申請人為郭卓堅及葉慶祥，答辯人為行政長官林鄭月娥。法官周家明在判辭指出，會否成立獨立調查委員會是政治決定，解決政治問題非法庭的功能。周官認為申請人欲以司法覆核作政治決定，是濫用司法程序，必須駁回申請。

周官另在判辭中指出，《調查委員會條例》及《釋義及通則條例》中列明，成立獨立調查委員會的權力屬行政長官，成立與否是行政長官會同行政會議成員決定。法庭無權任命、指示或強迫行政長官成立委員會，行政長官也沒有法律責任成立委員會。對於有否違「合理期望」，判辭稱合理期望來自決策者的言辭或行動，但本案沒有相關的代表。

周官表示，申請人要求法庭頒下命令，指示政府成立獨立調查委員會，但沒有明確指出應調查的事件或調查範圍，令委員會難以正常運作。周官認為是次申請沒有爭辯之處，也沒有勝算，遂駁回有關申請。

申請人郭卓堅及葉慶祥早前入稟高等法院提出司法覆核，稱行政長官林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會是「行為失當」和有違公眾「合理期望」，申請人要求法庭下命令，籲政府成立獨立調查委員會，調查修訂《逃犯條例》引發示威活動持續的原因。

【案件編號：HCAL 2573/19】

（反修例風暴）

相關字詞﹕司法覆核 獨立調查委員會 郭卓堅 反修例風暴

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