拒獨立調查覆核 高院：無權強迫特首成立

稱法庭不能解決政治問題

申請人為郭卓堅及葉慶祥，答辯人為行政長官林鄭月娥。法官周家明在判辭指出，會否成立獨立調查委員會是政治決定，解決政治問題非法庭的功能。周官認為申請人欲以司法覆核作政治決定，是濫用司法程序，必須駁回申請。

周官另在判辭中指出，《調查委員會條例》及《釋義及通則條例》中列明，成立獨立調查委員會的權力屬行政長官，成立與否是行政長官會同行政會議成員決定。法庭無權任命、指示或強迫行政長官成立委員會，行政長官也沒有法律責任成立委員會。對於有否違「合理期望」，判辭稱合理期望來自決策者的言辭或行動，但本案沒有相關的代表。

周官表示，申請人要求法庭頒下命令，指示政府成立獨立調查委員會，但沒有明確指出應調查的事件或調查範圍，令委員會難以正常運作。周官認為是次申請沒有爭辯之處，也沒有勝算，遂駁回有關申請。

申請人郭卓堅及葉慶祥早前入稟高等法院提出司法覆核，稱行政長官林鄭月娥拒絕成立獨立調查委員會是「行為失當」和有違公眾「合理期望」，申請人要求法庭下命令，籲政府成立獨立調查委員會，調查修訂《逃犯條例》引發示威活動持續的原因。

【案件編號：HCAL 2573/19】

（反修例風暴）