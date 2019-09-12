毛孟靜引8．31消防紀錄：傷勢嚴重6人變3人 消防今開記招交代

消防：或重複計算傷者

無回應警拒救護入站

消防處回覆，太子站初步點算傷者數目與最終送院人數有別，是當時情况混亂，傷者分散不同位置，位置時有轉換，初步點算時或重複計算部分傷者，但無回應有警員曾拒絕救護入站一事。消防處今將開記招交代。

傷者人數頻改 3人至15人

立法會議員毛孟靜取得一份8．31當晚，太子站及油麻地站事故現場與消防處控制中心對話的電腦紀錄。紀錄顯示，當晚11時46分，一名見習救護主任初步計算太子站約有10至15名傷者，3分鐘後消防局長稱共3名傷者。翌日凌晨零時01分，見習救護主任稱共9名傷者，14分鐘後又改稱有10名傷者，包括6人嚴重（紅色）、兩人傷勢不重（黃色）及兩人輕傷（綠色）。5分鐘後，流動指揮車人員引述消防局長稱有9名傷者。至凌晨1時2分，流動指揮車人員最終確認共有7名傷者，但傷勢嚴重者由原先6人減至3人。

紀錄披露，8．31當晚11時42分見習救護主任開始點算太子站傷者人數，而油麻地傷者個案接報時間，比點算人數時間更早，意味太子站所點算的傷者人數並不包括油麻地3名傷者。

毛孟靜指警方指揮救護荒謬

另紀錄又顯示，流動指揮車人員8．31晚上11時58分稱，要將傷者由太子站E出口送走，通知警方勿在出口發射催淚彈，約15分鐘後一名救護總隊目說，一名警員於E出口聲稱月台無傷者，拒讓救護進入。凌晨1時07分，一名救護監督引述一名高級警司指，傷者要由港鐵列車運送至荔枝角站。毛孟靜對警察說法表示不解，認為由警方指揮救護員是「荒謬」。警方截稿前無回覆。她認為紀錄反映事件仍存在疑點，促請消防處公開對話錄音及文字紀錄，並呼籲目擊者現身說法。

明報記者

（反修例風暴）