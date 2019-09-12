外交部特派員批外國勢力顛倒黑白

謝鋒強調，守護法治是維護香港核心競爭力的當務之急，而暴力不止，法治不彰，不僅生活難有安寧，香港發展更將寸步難行，止暴制亂刻不容緩。他稱，所有熱愛香港的人都應勇敢站出來，向暴力行為說「不」，對違法分子喊「停」，共同維護香港法治與秩序的「金字招牌」。

謝鋒表示，相信有中央政府和內地同胞作為堅強後盾，有「一帶一路」等國家戰略提供的寶貴機遇與廣闊平台，有特區政府的積極作為，有香港同胞和衷共濟、共克時艱，香港一定能重整行裝再出發，在融入國家發展大局中再創新輝煌。

林鄭：盼官民努力 重回理性

政府事前未公告下，林太昨日現身論壇及致辭，她說本港面對中美貿易糾紛和近日社會動盪的挑戰，期望透過特區政府和市民共同努力，可令社會重回理性對話及穩定，而此對於香港社會長期繁榮穩定十分重要，她有信心可以做到。

（反修例風暴）