港聞

港聞一

下一篇 上一篇

外交部特派員批外國勢力顛倒黑白

【明報專訊】外交部駐港特派員謝鋒和特首林鄭月娥昨晨一同出席「一帶一路」高峰論壇，謝鋒在開幕禮發言表示，香港社會極端勢力不斷升級暴力衝突，肆意踐踏法治，危害公共安全，公然挑戰國家主權和「一國兩制」原則底線，他批評有一些外國干預勢力顛倒黑白，包庇縱容違法暴力行為，不停伸出干預黑手。林太致辭時稱，希望修補社會分歧，堅持一國兩制原則及《基本法》。

謝鋒強調，守護法治是維護香港核心競爭力的當務之急，而暴力不止，法治不彰，不僅生活難有安寧，香港發展更將寸步難行，止暴制亂刻不容緩。他稱，所有熱愛香港的人都應勇敢站出來，向暴力行為說「不」，對違法分子喊「停」，共同維護香港法治與秩序的「金字招牌」。

謝鋒表示，相信有中央政府和內地同胞作為堅強後盾，有「一帶一路」等國家戰略提供的寶貴機遇與廣闊平台，有特區政府的積極作為，有香港同胞和衷共濟、共克時艱，香港一定能重整行裝再出發，在融入國家發展大局中再創新輝煌。

林鄭：盼官民努力 重回理性

政府事前未公告下，林太昨日現身論壇及致辭，她說本港面對中美貿易糾紛和近日社會動盪的挑戰，期望透過特區政府和市民共同努力，可令社會重回理性對話及穩定，而此對於香港社會長期繁榮穩定十分重要，她有信心可以做到。

（反修例風暴）

相關字詞﹕外交部駐港特派員公署 林鄭月娥 五大訴求 反修例風暴

上 / 下一篇新聞

研究：催淚煙殘留3周 有家居測出 空曠可飄250米外 團隊促政府入社區檢測
研究：催淚煙殘留3周 有家居測出 空曠可飄250米外 團隊促政府入社區檢測
學者料殘留物已稀釋 微量可刺激眼睛
學者料殘留物已稀釋 微量可刺激眼睛
聯國專員曾函港府 促交代6‧12用武守則
聯國專員曾函港府 促交代6‧12用武守則
改保釋金20萬 控暴動女生准波蘭留學
改保釋金20萬 控暴動女生准波蘭留學
鄭若驊：正做《緊急法》《蒙面法》法律研究
鄭若驊：正做《緊急法》《蒙面法》法律研究
網民籲中秋砌人鏈 港鐵擬不開通宵 餐飲業料當日生意跌兩成
網民籲中秋砌人鏈 港鐵擬不開通宵 餐飲業料當日生意跌兩成
周日遊行暫未批 民陣今交代安排
周日遊行暫未批 民陣今交代安排
為連儂牆動武 兩漢守行為
為連儂牆動武 兩漢守行為
毛孟靜引8．31消防紀錄：傷勢嚴重6人變3人 消防今開記招交代
毛孟靜引8．31消防紀錄：傷勢嚴重6人變3人 消防今開記招交代
拒獨立調查覆核 高院：無權強迫特首成立
拒獨立調查覆核 高院：無權強迫特首成立
民間自發商場合唱 《願榮光歸香港》響遍各區
民間自發商場合唱 《願榮光歸香港》響遍各區
特稿：傳言滿天飛 源於不信任 李立峯：只說已fact check無意義
特稿：傳言滿天飛 源於不信任 李立峯：只說已fact check無意義
葵青康健中心月底開 資助驗糖尿高血壓 免費評估篩查 轉介醫生診斷補貼250元
葵青康健中心月底開 資助驗糖尿高血壓 免費評估篩查 轉介醫生診斷補貼250元
「預設醫療指示」立法 料需立會換屆後
「預設醫療指示」立法 料需立會換屆後
陳肇始認政府失信任 冀落區聽青年心聲
陳肇始認政府失信任 冀落區聽青年心聲
剪前座巴士客馬尾 理髮師認襲擊
剪前座巴士客馬尾 理髮師認襲擊
港4大學排名跌 THE：無關反修例 稱政治不穩定 對大學無正面影響
港4大學排名跌 THE：無關反修例 稱政治不穩定 對大學無正面影響
馮偉華稱各地大學資源多：非港退步 他人跑得快
馮偉華稱各地大學資源多：非港退步 他人跑得快
夕陽下組人鏈 17校學生大合唱
夕陽下組人鏈 17校學生大合唱
反釋法衝突8人判緩刑社服 吳文遠：比今同類案「微不足道」
反釋法衝突8人判緩刑社服 吳文遠：比今同類案「微不足道」
站錯位 誤認職員 以為撞鬼 鬼屋3演員連環「誤會」未阻事故
站錯位 誤認職員 以為撞鬼 鬼屋3演員連環「誤會」未阻事故
醫管局網絡攻擊加劇 員工要改密碼
醫管局網絡攻擊加劇 員工要改密碼
數碼港科學園 租金減半6個月
數碼港科學園 租金減半6個月
賀一誠接特首委任令 習：澳門證一國兩制行得通
賀一誠接特首委任令 習：澳門證一國兩制行得通
全港5月3宗 男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
全港5月3宗 男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】羅范性服務論 新民黨兩區議員促致歉
【Emily】羅范性服務論 新民黨兩區議員促致歉
【Emily】泛民動議責警9‧7打人 建制離席流會
【Emily】泛民動議責警9‧7打人 建制離席流會
【Emily】諷想U-Turn呃票 民主黨製「民建聯訴求」橫額
【Emily】諷想U-Turn呃票 民主黨製「民建聯訴求」橫額
【Emily】連續兩天「太平」 阿sir記招停一日
【Emily】連續兩天「太平」 阿sir記招停一日
【Emily】官媒報有人911恐襲 警方：無情報
【Emily】官媒報有人911恐襲 警方：無情報
【Emily】范鴻齡掌醫管局？ 郭家麒有保留
【Emily】范鴻齡掌醫管局？ 郭家麒有保留