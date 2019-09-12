周日遊行暫未批 民陣今交代安排

續盼參與者「和理非」一天

岑子杰昨接受傳媒查詢表示，民陣代表前日與警方在灣仔警察總部就9月15日遊行開會約1.5小時，會上警方主要問民陣如何確保遊行安全，岑引述席間有警員稱，周日遊行會否獲批，並非由席間警員決定。

岑子杰又說，若警方對周日遊行發出不反對通知書，將會是特首林鄭月娥撤回「送中惡法」後，民陣首個舉辦的遊行，希望屆時能有更多香港人站出來，「希望大家行出嚟話畀林鄭聽，五大訴求係缺一不可」。他又希望參與遊行者當天能「和理非」一日，「令最多香港人可以行出嚟」。

民陣昨於facebook稱，政府撤回修例只是以退為進，以為風暴就會平息，而民陣要求正式撤回修例，並不是單純在行政程序上撤回，而是追求一個負責任、聆聽民意、尊重民意的政府，稱政府以「虛假的四大公關SHOW回應五大訴求」是天方夜譚。

（反修例風暴）