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網民籲中秋砌人鏈 港鐵擬不開通宵 餐飲業料當日生意跌兩成

【明報專訊】明日是中秋節，有網民號召明晚在各區公園或遊樂設施舉行「中秋賞燈晚會」，又呼籲市民再次組成人鏈，警方已作戒備，港鐵則考慮取消中秋節通宵服務。在反修例警民衝突持續下，中秋外出用膳意欲減少，餐飲業稱今年中秋整體生意額較去年同期跌兩成，月餅賣少三成。明報記者

反修例網民號召本周五中秋節在各區公園或遊樂設施，跨區舉行「聯合國國際民主日前哨——BE WATER中秋賞燈晚會」，活動除叫口號、燈海及合唱，亦再號召砌人鏈，暫時已見組織在青衣城對出海旁及荃灣海旁建「913人鏈：荃青之路」，鰂魚涌至西灣河海旁則有「香港之路，手牽手」活動。據悉，警方會動員各區警區在當區戒備處理，而組合總區應變大隊則會負責較大範圍情况，例如港島，哪一地點有事就會調動到場應變。

憂多蠟燭 設施受損未能修

港鐵以往會在中秋晚上至翌日清晨加開通宵列車，但今年或有變數。香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，因應近日港鐵站經常遭破壞，昨日約見港鐵車務總監劉天成，要求取消中秋節通宵列車服務。他說，中秋節市民或會攜帶蠟燭等，擔心會對員工及乘客安全造成影響，且若列車通宵服務，一旦港鐵設施遭破壞而又沒有足夠時間維修，會影響翌日服務。他引述劉天成說，港鐵知道當日有風險，故有意向取消通宵服務，但會再與警方及運輸署等開會。

據悉，港鐵或在中秋節晚上按平常日子般準時收車，也有機會稍為延長服務時間。港鐵昨表示，有消息時會公布。

或稍延長服務時間

巴士公司則會如往年一樣在中秋節加強服務，包括加密班次及開辦特別路線，其中九巴會加強47條路線服務，新巴城巴則有23條路線加密班次或加開特別路線。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，以往在中秋前兩日，業界接到的訂位已有約九成滿，但今年截至昨日只有約六成滿，估計今年中秋業界整體生意額將較去年跌兩成，旺區如銅鑼灣、旺角、太子等生意額料跌兩成半至三成，「市民都不想跨區聚餐，屋邨的酒樓生意不太受影響，但旺區的酒樓受影響較大」。他又說，今年月餅銷量亦比去年下跌三成。

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，中秋節傳統上是家庭聚會的日子，酒樓訂位情况暫未有明顯下跌，但擔心若在晚宴前有衝突，顧客會取消預訂，「銅鑼灣、灣仔和油尖旺都是重災區，一旦有衝突，市民無法搭港鐵，而路面又封路，客人通常都會取消預訂，避免前往該區」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕賞月 中秋節 港鐵 反修例風暴

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