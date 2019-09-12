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鄭若驊：正做《緊急法》《蒙面法》法律研究

【明報專訊】律政司長鄭若驊昨日表示，政府正就《緊急法》及《蒙面法》作法律研究，其中緊急法的適用性要考慮很多因素，包括不同的影響。另外，對於長和系創辦人李嘉誠日前稱盼執政者能夠對未來主人翁「網開一面」，鄭若驊回應稱，某些情况是否應作特別安排，難一概而論。

稱《緊急法》需考慮各方影響

因應近月示威浪潮，民建聯、工聯會早前分別要求政府引用《緊急法》及制訂《蒙面法》，律政司長鄭若驊出席「一帶一路高峰論壇」後回應記者時說，政府就香港現時情况不斷研究不同法律，適用的便會引入；就《緊急法》是否適用於本港，她說需要考慮很多因素，以及立法帶來的不同影響，現正「研究中」。至於建制派早前提出訂立《蒙面法》，鄭稱已聽取不少意見，在近月發生的示威事件前已有人提出訂立相關法例，政府已做了不少法律研究。但她無回應研究後是否可行。

李嘉誠提「網開一面」

鄭：案件難一概而論

鄭若驊又被問到，是否同意李嘉誠稱盼執政者能夠對未來主人翁網開一面的說法，她說對於某些情况是否應該有特別安排，很難一概而論，「每一件案件、每一個人，是否應該逮捕或檢控，都有一定程序，所以很難一概而論」。記者提到8．31前夕有多名不同政團中人相繼被捕，是在事發相隔兩個月後被捕，問鄭若驊是否擔心律政司被指政治檢控，鄭回應稱律政司的檢控工作不會有任何政治或個人背景的考慮，《基本法》訂明律政司要按證據獨立地做檢控決定。

涂謹申：難界定何時禁戴口罩

立法會保安事務委員會副主席涂謹申認為，沒有必要在本港訂立《蒙面法》，指難以界定在什麼情景不可戴口罩，「如何界定為有衝突？還是（警方）舉旗後？」他續稱，雖然多國有相關法例，但其他國家面對的危險的示威者遠超香港，故不應相提並論。

歐美多國都有禁止蒙面的相關法例，如德國、加拿大、西班牙、挪威、瑞典、俄羅斯、烏克蘭及美國多個州等，部分針對示威場合，例如去年開始爆發「黃背心」示威的法國，今年2月通過法例，在示威現場蒙面的最高刑罰為監禁1年及罰款1.5萬歐元（約13萬港元）。

（反修例風暴）

相關字詞﹕鄭若驊 禁蒙面法 緊急法 反修例風暴

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