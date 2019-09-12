改保釋金20萬 控暴動女生准波蘭留學

報稱學生的被告李倩瑩（20歲）被控於2019年8月29日，在深水埗欽州街深水埗警署對面，連同不知名者參與暴動。

高院法官邱智立昨聽畢控辯雙方陳辭後，批准李倩瑩更改保釋條件，將其保釋金增至20萬元，並批准她交齊保釋金後，可於本月24日至明年2月4日離港，毋須出席11月11日的法庭聆訊。除此之外，被告在港期間須繼續每周到警署報到、遵守晚上10時至翌晨6時的宵禁令等保釋條件。

翻查報道，李倩瑩現為台灣一間大學四年級生，校內成績優越，法律及行政等學科獲「優異」。李倩瑩昨被令繳交20萬元保釋金，惟在涉反修例的提堂案件中不是最高金額。早前被控在元朗警署企圖縱火罪的會計師劉少華，獲准各以30萬元現金及人事擔保候訊。

「佔旺畫家」或再增控罪

另外，綽號「佔旺畫家」的被告潘浩超（31歲）涉於6月21日包圍警察總部，向警員、警總外牆及扶手電梯擲雞蛋，被控襲警、刑事損壞、參與未經批准的集結罪共9項控罪，案件昨再在東區裁判法院提訊。控方稱，懷疑他牽涉此案以外，於其他日子發生的事件亦與本案證據有關，故申請將案押後，以作進一步調查。據悉，控方有可能增加控罪。裁判官黃士翔最終批准將案押後至本月25日再訊，並拒絕被告保釋申請。

【案件編號：HCCP464、ESCC1634/19】

（反修例風暴）