學者料殘留物已稀釋 微量可刺激眼睛

中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌說，催淚彈影響範圍達60至300平方米，爆發的周圍環境黏上殘餘物屬預期之內，但因未清楚殘餘物濃度，難評估對人體影響。他說，當催淚彈爆開時，每立方米空氣約有4至20毫克CS，足夠刺激呼吸系統和引致皮膚不適，但一般戶外空氣流通，CS濃度於一小時內會降至低於每立方米4毫克；加上戶外殘餘物經多日雨水冲刷和稀釋，濃度會再減低，料經過事發地點不會影響身體。

不過，許樹昌說每立方米僅需0.004毫克濃度的CS已足以刺激眼睛致流眼水，即使殘留物稀釋許多，觸碰黏上殘餘物的牆壁再碰眼睛，亦可能引致不適，用梘水洗擦受影響牆壁或室內家具可有效清理殘餘物，但布質物件最好丟棄更換。

深水埗醫生：兩周5人求診 低層關窗亦波及

另外，在深水埗應診的姓劉私家醫生說，早陣子深水埗常放催淚彈，曾於兩周內約有4至5人因此求診，年約30至40歲，他們都是放工路過，或住在舊樓較低層，即使已關窗都受波及。她說各人不適包括氣喘、喉嚨痛、皮膚痕、出疹等，而本身患哮喘者，氣喘情况持續較長時間，需要用氣管紓張劑，其餘主要服用咳藥、化痰藥。

對於有調查指常在施放催淚彈現場的記者出現腹瀉，劉醫生稱腹瀉病人很多，但報稱受催淚彈影響的卻沒有，相信或可能是有影響而不自知。

（反修例風暴）