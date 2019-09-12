港聞

港聞一

下一篇 上一篇

學者料殘留物已稀釋 微量可刺激眼睛

【明報專訊】化學工程師發現催淚彈化學物可殘留達3周，有學者說殘留物對人體影響視乎濃度，推斷已低於可刺激呼吸系統及皮膚的濃度，但眼睛接觸殘留物仍可能受刺激。

中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌說，催淚彈影響範圍達60至300平方米，爆發的周圍環境黏上殘餘物屬預期之內，但因未清楚殘餘物濃度，難評估對人體影響。他說，當催淚彈爆開時，每立方米空氣約有4至20毫克CS，足夠刺激呼吸系統和引致皮膚不適，但一般戶外空氣流通，CS濃度於一小時內會降至低於每立方米4毫克；加上戶外殘餘物經多日雨水冲刷和稀釋，濃度會再減低，料經過事發地點不會影響身體。

不過，許樹昌說每立方米僅需0.004毫克濃度的CS已足以刺激眼睛致流眼水，即使殘留物稀釋許多，觸碰黏上殘餘物的牆壁再碰眼睛，亦可能引致不適，用梘水洗擦受影響牆壁或室內家具可有效清理殘餘物，但布質物件最好丟棄更換。

深水埗醫生：兩周5人求診 低層關窗亦波及

另外，在深水埗應診的姓劉私家醫生說，早陣子深水埗常放催淚彈，曾於兩周內約有4至5人因此求診，年約30至40歲，他們都是放工路過，或住在舊樓較低層，即使已關窗都受波及。她說各人不適包括氣喘、喉嚨痛、皮膚痕、出疹等，而本身患哮喘者，氣喘情况持續較長時間，需要用氣管紓張劑，其餘主要服用咳藥、化痰藥。

對於有調查指常在施放催淚彈現場的記者出現腹瀉，劉醫生稱腹瀉病人很多，但報稱受催淚彈影響的卻沒有，相信或可能是有影響而不自知。

（反修例風暴）

相關字詞﹕許樹昌 中大醫學院 催淚彈

上 / 下一篇新聞

研究：催淚煙殘留3周 有家居測出 空曠可飄250米外 團隊促政府入社區檢測
研究：催淚煙殘留3周 有家居測出 空曠可飄250米外 團隊促政府入社區檢測
聯國專員曾函港府 促交代6‧12用武守則
聯國專員曾函港府 促交代6‧12用武守則
改保釋金20萬 控暴動女生准波蘭留學
改保釋金20萬 控暴動女生准波蘭留學
鄭若驊：正做《緊急法》《蒙面法》法律研究
鄭若驊：正做《緊急法》《蒙面法》法律研究
網民籲中秋砌人鏈 港鐵擬不開通宵 餐飲業料當日生意跌兩成
網民籲中秋砌人鏈 港鐵擬不開通宵 餐飲業料當日生意跌兩成
周日遊行暫未批 民陣今交代安排
周日遊行暫未批 民陣今交代安排
外交部特派員批外國勢力顛倒黑白
外交部特派員批外國勢力顛倒黑白
為連儂牆動武 兩漢守行為
為連儂牆動武 兩漢守行為
毛孟靜引8．31消防紀錄：傷勢嚴重6人變3人 消防今開記招交代
毛孟靜引8．31消防紀錄：傷勢嚴重6人變3人 消防今開記招交代
拒獨立調查覆核 高院：無權強迫特首成立
拒獨立調查覆核 高院：無權強迫特首成立
民間自發商場合唱 《願榮光歸香港》響遍各區
民間自發商場合唱 《願榮光歸香港》響遍各區
特稿：傳言滿天飛 源於不信任 李立峯：只說已fact check無意義
特稿：傳言滿天飛 源於不信任 李立峯：只說已fact check無意義
葵青康健中心月底開 資助驗糖尿高血壓 免費評估篩查 轉介醫生診斷補貼250元
葵青康健中心月底開 資助驗糖尿高血壓 免費評估篩查 轉介醫生診斷補貼250元
「預設醫療指示」立法 料需立會換屆後
「預設醫療指示」立法 料需立會換屆後
陳肇始認政府失信任 冀落區聽青年心聲
陳肇始認政府失信任 冀落區聽青年心聲
剪前座巴士客馬尾 理髮師認襲擊
剪前座巴士客馬尾 理髮師認襲擊
港4大學排名跌 THE：無關反修例 稱政治不穩定 對大學無正面影響
港4大學排名跌 THE：無關反修例 稱政治不穩定 對大學無正面影響
馮偉華稱各地大學資源多：非港退步 他人跑得快
馮偉華稱各地大學資源多：非港退步 他人跑得快
夕陽下組人鏈 17校學生大合唱
夕陽下組人鏈 17校學生大合唱
反釋法衝突8人判緩刑社服 吳文遠：比今同類案「微不足道」
反釋法衝突8人判緩刑社服 吳文遠：比今同類案「微不足道」
站錯位 誤認職員 以為撞鬼 鬼屋3演員連環「誤會」未阻事故
站錯位 誤認職員 以為撞鬼 鬼屋3演員連環「誤會」未阻事故
醫管局網絡攻擊加劇 員工要改密碼
醫管局網絡攻擊加劇 員工要改密碼
數碼港科學園 租金減半6個月
數碼港科學園 租金減半6個月
賀一誠接特首委任令 習：澳門證一國兩制行得通
賀一誠接特首委任令 習：澳門證一國兩制行得通
全港5月3宗 男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
全港5月3宗 男子三門仔夜潛捉蟹溺斃
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】羅范性服務論 新民黨兩區議員促致歉
【Emily】羅范性服務論 新民黨兩區議員促致歉
【Emily】泛民動議責警9‧7打人 建制離席流會
【Emily】泛民動議責警9‧7打人 建制離席流會
【Emily】諷想U-Turn呃票 民主黨製「民建聯訴求」橫額
【Emily】諷想U-Turn呃票 民主黨製「民建聯訴求」橫額
【Emily】連續兩天「太平」 阿sir記招停一日
【Emily】連續兩天「太平」 阿sir記招停一日
【Emily】官媒報有人911恐襲 警方：無情報
【Emily】官媒報有人911恐襲 警方：無情報
【Emily】范鴻齡掌醫管局？ 郭家麒有保留
【Emily】范鴻齡掌醫管局？ 郭家麒有保留