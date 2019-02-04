研究：催淚煙殘留3周 有家居測出 空曠可飄250米外 團隊促政府入社區檢測

化學工程師團隊75處抽樣

15處至少7天後仍有殘留

該化學工程師團隊於8月18日起在金鐘、上環、西營盤、九龍灣、深水埗及荃灣共75個地點，蒐集200多個物件表面的塵埃樣本作分析。團隊成員之一、註冊專業工程師李浩基稱，調查中七成至八成地點在警方施放催淚彈後一天偵測出CS，當中15個地點在7天後仍有殘留物（見表）；在西營盤一帶，團隊於8月18日在德輔道西的大廈外牆上，甚至住宅單位窗外及窗邊家俬偵測出CS，追溯該區對上一次放催淚彈已是7月28日的西環衝突，即21日前。本報翻查資料，當日警方在干諾道西、德輔道西等多條街道施放408枚催淚彈。

上環海味店：沒異樣 清潔蓋好貨沒影響

上環皇后街匯豐銀行的外牆是其中一處有CS化學物殘餘至少三周的地點，而位於德輔道西、相隔幾個舖位有一間海味店，老闆梁先生說7．28衝突發生當日傍晚已關店，翌日回店時不覺有異味，員工沒有不適，亦沒聽聞同一條街的行家反映有何異樣。他說員工每周至少清潔店面3次，每日關店前會將貨品放入雪櫃或以膠膜蓋好，「（催淚煙）不會有影響的」。

中西區議員：居民40樓嗅到催淚煙

選區為上環的中西區議員甘乃威說，7月29日有4名居民反映吸入催淚煙後不適，其中一名中年婦女因眼睛紅腫和赤痛，需要求醫，亦有居住40樓的居民表示在家中嗅到催淚煙。他說7．28後曾要求食環署加強清潔當區街道，此後再無居民投訴，「想不到竟有化學物殘留」。他說即使食環署也未能清潔大廈外牆，「都幾難搞」。

荃灣公園測出 小孩摸後揉眼有風險

另外，是次研究推斷在空氣流通的地方，催淚煙的影響範圍更廣。李浩基舉例，警方在荃灣楊屋道施放催淚彈當日（8月25日），團隊在直線距離250米外、較空曠的荃灣公園一處單車橋底偵測出CS，而在河背街及眾安街等較窄街道，礙於空氣不流通而未受影響。他擔心因化學物未能被肉眼看出來，「小朋友在遊樂場接觸（受影響設施）後揉眼，都幾危險」。

李浩基說，是次研究未能測出殘留化學物濃度，亦礙於人手有限而未能持續研究，促請政府檢測受催淚彈影響範圍，並徹底清潔，保障市民安全。他呼籲警方「源頭減廢」，減少用催淚彈，亦不要在室內及非空曠地方發射。

明報記者

（反修例風暴）

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