醫管局受網絡攻擊 持續一周

醫管局昨公布，在上周一（2日）偵測到一宗來源不明的「進階持續網絡滲透攻擊威脅」（advanced persistent threat, APT）事件，已阻止攻擊。醫管局強烈譴責任何形式的網絡攻擊，並指暫未發現任何病人資料外泄，而整體服務亦沒影響，已加強電腦系統網絡保安水平，並通知政府資訊科技總監辦公室及警方網絡安全及科技罪案調查科。警方昨回覆稱，網絡安全及科技罪案調查科正跟進事件。

攻擊被攔截 無資料外泄

據了解，是次攻擊是「具入侵性地」嘗試以不同方式入侵醫管局伺服器後被攔截，攻擊由9月2日起持續至昨天。消息人士說，透過黑客手法評估他們是「專業的」，攻擊來源和黑客目標仍在調查。

香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生稱，APT主要攻擊大公司或政府部門，泛指有惡意程式潛藏於電腦或伺服器中，為偷取商業機密、電腦系統密碼、信用卡資料等重要資料，受影響範圍視乎「中招」電腦有什麼權限和資料。他說，要先發現惡意程式潛藏位置再重新安裝受影響電腦，在刪除程式前可局部截斷受影響範圍的網絡，以免資料外泄；其後要追蹤有關程式潛藏了多久、其間曾否泄露資料等，未來亦要檢視是否有網絡保安漏洞需修補。